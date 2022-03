La noticia de que Roman Abramovich puso en venta al Chelsea da cuenta del alcance que está teniendo la tensión entre Rusia y Ucrania en el deporte global.



La decisión del magnate ruso surgió en medio de crecientes rumores de que el Gobierno británico podría congelar sus activos. Esto, producto de la escalada de sanciones que se vienen implantado en Europa contra varios oligarcas nacidos en Rusia.



Abramovich, al parecer consciente de la situación, aseguró que el dinero de la venta del club irá destinado a una fundación en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Ahora, queda una pregunta en el ambiente: ¿Cuánto puede valer el Chelsea y quiénes quieren comprarlo?

La venta del Chelsea

Abramovich compró el Chelsea hace 19 años. Foto: EFE, @ChelseaFC

Según han podido adelantar algunos portales británicos, el precio de venta del Chelsea sería cercano a 3.500 millones de euros. En 2003, Abramovich pagó 170 millones de euros. Y, de acuerdo con la última investigación presentada por la revista 'Forbes', el conjunto inglés valdría 3.200 millones de dólares (valor muy cercano al que tasa la prensa inglesa en euros).



Con horas de hacerse pública la noticia, los oferentes empezaron a llegar. El luchador de UFC, Connor Mcgregor, fue uno de los primeros en expresar su interés.



“Me gustaría explorar esto Chelsea”, escribió McGregor en su cuenta de Twitter, y mostró una conversación de WhatsApp sobre la posible compra del equipo londinense. En la imagen que acompañaba el mensaje se podía leer: “Chelsea en venta por tres billones de libras. Vamos a comprarlo”.

Poco después de ese mensaje, publicó un breve video de una animación en la que se lo ve brindar una conferencia de prensa con un fondo con los logos del club, tal como si fuera el propietario de Chelsea.

Aunque McGregor acumula una vasta fortuna, no se ve muy factible que se quede con el club. Entretanto, Hansjorg Wyss, un empresario suizo fabricante de dispositivos médicos, sí podría ser una opción más sólida.



"Tengo que esperar de cuatro a cinco días ahora. Abramovich actualmente está pidiendo demasiado. Chelsea le debe 2.414 millones. A día de hoy, no sabemos el precio de venta exacto”, expresó Wyss este miércoles.



Hay distintas versiones sobre el cálculo de la fortuna de este empresario de 86 años. Las estimaciones van desde los 5000 a los 8900 millones de dólares. Su nombre ganó fama en 2015 cuando su fundación donó cientos de millones a causas ambientalistas, para proteger la vida salvaje y varios parques en el oeste de los Estados Unidos.



En el momento, no hay nada concreto. Tan solo que el Chelsea no seguirá en manos de quien impulsó su brillo en el siglo XXI.

