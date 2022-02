El polaco Szymon Marciniak ha sido designado para dirigir el próximo miércoles el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Inter y el

Liverpool, juego en el que se esepa esté el colombiano, Luis Díaz.

Liverpool sufrió para imponerse en terreno del Burnley (0-1) en partido decidido por un gol del brasileño Fabinho, pero espera en la Liga de Campeones seguir su camino victorioso.



Le puyede interesar: (Juan Fernando Quintero, otra vez lesionado, y ya preocupa)



Contra Inter será un juego complicado, en octavos de final de la competencia. El campeón italiano llega con da al partido, al igual que su oponente inglés.

¿Será titular?

Díaz ya tuvo sus minutos y, la verdad, le fue bien, al menos muchos fueron los elogios que recibió el guajiro.



No estuvo contra el Burnley, pero debe estar en la nómina del Liverpool para el partido contra el Inter.



Sin duda, sería una oportunortunidad para él, que ya sabe lo que es ser figura en la Champions, pues jugó con el Porto en el torneo.



Por los enfrentamientos que hay, Díaz será el únco colombiano en la competencia de esta semana.



Y en la Liga de Europa estos serán los juegos de los colombianos



Barcelona vs Napoli, con David Ospina, jueves 17 de febrero, a las 12:45 p.m.



Borussia Dortmund vs Rangers, con Alfredo Morelos, jueves 17 de febrero, a las 12:45 p.m.



Zenit, con Wilmar Barrios, se medirá al Real Betis, jueves 17 de febrer, a las 12:45 p.m.



Atalanta, con Luis Fernando Murie, recibe al Olympiacos, jueves 17 de febrero, a las 3 p.m.



Porto, Con Mateus Uribe se medirá a Lazio, jueves 17 de febrero, a las 3 p.m.



Le puede interesar: (PSG vs. Real Madrid: prográmese, fecha, hora y por dónde verlo en TV)



Deportes