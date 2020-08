La escuela de técnicos alemanes manda en la Liga de Campeones

Las semifinales de la Liga de Campeones están marcadas por la presencia de tres entrenadores alemanes, que ahora aspiran al máximo trofeo a nivel de clubes.

En esta oportunidad, ante las eliminaciones de Guardiola, Zidane o el Cholo Simeone, otros son los entrenadores que buscan la anhelada 'Orejana'.

Thomas Tuchel, el entrenador del PSG, y Julian Nagelsman, del Leipzig, y Hans-Dieter Flick, DT del Bayern Múnich.



Tuchel y Nagelsmann compartieron vestuario en el segundo equipo del Augsburgo en 2008, cuando Thomas Tuchel era el entrenador y Nagelsman un jugador que se retiró ese mismo año por una lesión rodilla.



Tras colgar las botas, el actual técnico del Leipzig fue ayudante de Tuchel, como "ojeador" de los equipos a los que se tenía que medir el Augsburgo. Se han enfrentado dos veces como rivales y fue en la Bundesliga, durante la temporada 2016-2017.



En el primer partido empataron y en el segundo ganó el Borussia Dortmund de Tuchel ante el Hoffenheim de Nagelsmann.



"He jugado contra Thomas pero no he ganado, sería bueno que eso cambiara", dijo Nagelsmann tras la clasificación a semifinales. Los dos entrenadores son considerados como dos obsesos de los pequeños detalles en la preparación de los partidos.



(Lea además: ¿Messi decidió irse ya? La versión de prensa que agita al Barcelona)

Thomas Tuchel

Tuchel, DT del PSG. Foto: EFE

Alemán de 46 años. Admirador confeso del Barcelona de Guardiola. Tiene la filosofía de jugar bien para ganar, y cuenta con estrellas para ello, como Neymar y Mbappé. Tuchel fue un futbolista modesto que jugaba como defensor. Su destino no estaba en la cancha, sino en la raya técnica, donde se ha propuesto triunfar.



Su periplo empezó en el Augsburgo II. Dirigió al Mainz 05, y en el 2015, tras un año sabático en el que se dedicó a estudiar a Guardiola, se hizo cargo del Borussia Dortmund, donde puso a sonar su nombre. Ganó una Copa alemana. En 2018 firmó con el PSG, donde ha ganado 2 Ligas, 2 Supercopas, una Copa francesa y una Copa de la Liga. Se lo conoce como un DT de carácter. Actualmente tiene una lesión por un esguince de tobillo.



(Le puede interesar: Oficial: sale Setién del Barcelona y ahora todo apunta a Koeman)

Julian Nagelsmann

Nagelsmann, DT de Leipzig. Foto: EFE

Apenas tiene 33 años y acaba de dar un golpe de autoridad con la clasificación de su equipo, el Leipzig, a la semifinal de la Liga de Campeones. Nagelsmann es un alemán que como futbolista no brilló, se retiró a los 20 años por las lesiones, pero como entrenador demuestra su verdadera vocación.



En Europa lo llaman el ‘baby Mourinho’ por sus ideas revolucionarias y destacan la presión alta y las transiciones rápidas de sus dirigidos. Es considerado el DT del futuro. Su primer gran reto fue en el Hoffenheim, al que salvó del descenso. Su maestro es otro DT de la escuela alemana, aunque más experimentado, Thomas Tuchel, el entrenador del PSG, con quien trabajó en el Augsburgo II. Alumno y maestro se medirán por un cupo a la final de la Champions.

Hans-Dieter Flick

Flick, DT de Bayern Múnich. Foto: EFE

Alemán de 55 años. Su nombre no es tan mediático ya que casi toda su carrera ha estado tras bambalinas, pero es considerado uno de los grandes entrenadores alemanes. Fue asistente de Joachim Löw en la selección alemana y una especie de autor intelectual del título en el Mundial de Brasil 2014.



También fue director deportivo de la Federación de ese país. Ha dirigido al Victoria Bammental, al Hoffenheim y al Bayern Múnich, al que llegó en noviembre del año pasado. Ahora lidera al favorito a ganar la Champions con un fútbol agresivo e implacable. “Tácticamente es como si el equipo fuera dirigido por Louis van Gaal, Jupp Heynckes o Pep Guardiola. Flick es clave para eso”, dijo Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern.





DEPORTES