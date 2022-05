Si la mística tiene color, debe ser blanca. Si la jerarquía tiene escudo, debe ser el del Real Madrid. Es que este equipo juega empujando por la historia, arropado por la enjundia. Real Madrid es un vivo que no muere ni cuando ya está enterrado. Es un ejército de caballos blancos que no se derrumba ni ante el más feroz dragón. Real Madrid es pundonor. Real Madrid le ganó 3-1 al Manchester City, lo eliminó (6-5) y es finalista de la Champions.

Pero si se le llama gesta a lo que hizo el Madrid es porque alcanzó a despedirse de la final, porque no se veía cómo iba a invocar la gloria esta vez. Es que Real Madrid era un equipo ciego de furia, huérfano de estirpe. Salió a jugar como si el nombre propio fuera a entrar a la cancha a hacer los goles que necesitaba.

El sufrimiento del Real Madrid

Y Manchester City jugaba con el placer de los que se sienten cómodos, de los que no se ven amenazados, de los que juegan afuera como si jugaran en casa. Sin sobresaltos mayores. Sin poner en peligro la ventaja tan mínima y tan mentirosa de la ida.



City era su mejor versión. Si es que este equipo tiene una mejor versión. Convengamos en que no se traicionaba, jugaba a lo que sabe. Nada de pelear porque el de enfrente era de Madrid pero no colchonero. Nada de sufrir porque el de enfrente era el Madrid, pero venido a menos.

Real Madrid tampoco se traicionó, porque eso es lo que tiene. El campeón de España ganó la liga caminando, pero en la Champions le tocaba correr, sufrir, sudar. Apeló a su fórmula más añeja, esa de invocar la beatitud de su mejor hombre, de su demoledor delantero, de Benzema. Y Benzema a veces puede solo, no siempre. Esta vez no arrancó igual que siempre. Lo demostró a los 4 minutos cuando recibió el primer centro decente y cabeceó con la coronilla, él, Benzema, el demoledor.



Tuvo otra más, y la tiró arriba, como si quisiera mandar la pelota al arco inglés donde sí estuvo efectivo hace ocho días. Así que no estaba preciso, no estaba en su día. Y Madrid depende mucho, o todo, de él. Luego tendría un par de remates pero en fuera de lugar. Fuera de juego. Fuera de todo.

Pero hablemos de juego, y eso era el City, sus tocatas, su sinfonía para llegar al arco como si cada partido fuera un baile, un vals. Bernardo SIlva puso a prueba los reflejos de Courtuois, y sí, el arquero los tenía bien puestos. Lo ratificó cuando le desvió un remate lleno de veneno de Foden.



El City mantuvo su ritmo, su tranquilidad. vino a sobresaltarse empezando el segundo tiempo cuando Vinicius casi anota el primero, en una tocata que nació en el círculo de la mitad de la cancha.



Eso fue un aviso. El Madrid avisa para liquidar. Pero el City no se dio cuenta, se sentía tan tranquilo, incluso parecía que mataba, que ponía la estocada, la espada helada en el pecho del Madrid, cuando Mahrez sacó un zurdazo que entró por el palo del arquero. Y 1-0 para los ingleses, y el Santiago Bernabéu quedó frío, quieto, muy quieto.



Y así el Madrid se despedía de la Champions. ¿O no? Rodrygo entró al minuto 68, a ver si llevaba oro en los zapatos, porque el panorama parecía imposible.

La mística merengue

Vinicius Jr. Foto: EFE

Entonces pasó lo que siempre pasa. Lo que el Bernabéu conoce de primera mano. Lo que ese equipo blanco mejor sabe hacer. Con Rodrygo no solo entró la fortuna, entró la bien ponderada jerarquía, de impecable blanco, a poner orden.



Difícil encontrar explicaciones deportivas a lo que hace el Madrid, hay que rebuscarlas en la fantasía que se hace realidad. De algún cofre enterrado sacó dos goles, dos de Rodrygo, cuando el City ya empezaba a celebrar, cuando la propia afición del Madrid, quizá, pensaba que la Champions ahora sí se les escapaba.



Era el minuto 90 cuando Benzema resurgió, como para demostrar que es en la peor adversidad cuando mejor aparece. Le hizo una asistencia perfecta a Rodrygo y gol, 1-1.



El Bernabéu fue un terremoto. Que explique un jugador del City qué sintió en ese momento, con esa avalancha de nieve blanca que se les venía encima. Y luego llegó el otro, en tiempo de reposición. Rodrygo no cabeceó solo, cabeceó con el aliento de los millones de fanáticos merengues. Ese Rodrygo casi hace el tercero un instante después, y eso ya hubiera sido para canonizarlo.

Así se fueron a los tiempos suplementarios, esa extensión de la emoción, cuando los cuerpos dan su último aliento. Pero Benzema parecía otro, uno renovado, el de antes o el de siempre. Dias lo derribó en el área, penalti, de no creer. Si Guardiola hubiera tenido cabello se lo hubiera arrancado todo en ese momento.



Y Benzema pateó con la frialdad que lleva adentro, en el alma, en el corazón, y anotó el tercero, entonces fue una realidad, el Real Madrid dio la vuelta, venció lo impensando, derrotó la adversidad una vez más, superó sus propios miedos, y puso los pies en una nueva final, la que jugará contra el Liverpool de Luis Díaz. Este Real Madrid es otra cosa, es mística, es jerarquía, es Champions.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

