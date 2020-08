¡Sin problemas! PSG, primer finalista de la Liga de Campeones

París Saint Germain es el primer finalista de la Liga de Campeones tras derrotar este martes en Lisboa al Leipzig, 0-3, con una gran actuación de Neymar.

El PSG fue superior a su rival durante los 90 minutos del partido, prueba de ello fue que el primer tiempo terminó a favor 0-2.



(Le puede interesar: Vea acá los goles del partido Leipzig vs. PSG)



Ya desde los primeros minutos el PSG llevó peligro al arco de los alemanes, tras un mano a mano de Neymar con el golero rival, pero el balón salió desviado.



El primer gol no se demoró mucho. Llegó al minuto 12 de la primera parte, con un cabezazo de Marquinhos, ratificando el dominio del elenco francés.



Leipizg no se acomodó, jugó intranquilo, lució errático en la entrega, algo que aprovechó su contrincante para anotar el 0-2, al minuto 42 de la inicial, por intermedio del argentino Ángel Di María.



(En otras noticias: A James le aparece otra opción, Italia sería su destino)





El segundo tiempo fue más calmado, pero poco cambió. Leipzig enfrentó con mucho respeto a un PSG que se dedicó a manejar el balón y a buscar, sin afanes, un tercer tanto.



Benat anotó el 0-3, el tanto de la tranquilidad para elenco francés.



De la mano de Neymar, que se jugó un excelente partido, PSG espera a su rival en la final, que saldrá del duelo de este miércoles entre el Lyon y el Bayern Múnich.

