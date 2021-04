Los partidazos de este miércoles en la Liga de Campeones

Los cuartos de final de la Liga de Campeones completarán el miércoles sus partidos de ida con dos duelos, la revancha de la última final Bayern Múnich-París Saint-Germain y la visita del Chelsea al Oporto en Sevilla, donde los ingleses parecen favoritos.

El choque estrella del día será ese pulso entre los campeones de Alemania y Francia, que hacen pensar automáticamente en la final de la Champions League 2019-2020, que disputaron en agosto en Lisboa, con triunfo 1-0 para el Bayern. El París Saint-Germain afronta por lo tanto su visita a Múnich con ánimo de 'vendetta'.



Tras eliminar al FC Barcelona en la anterior ronda, el PSG tomó impulso en su intento de conquistar el primer título de campeón de Europa de su historia. Se cobró ante el Barça una revancha de la 'remontada' del 6-1 de 2017 en el Camp Nou. Y ante el Bayern quiere seguir el mismo camino. "(La final perdida) está en nuestra cabeza, siempre", admitió a la televisión TF1 el atacante Kylian Mbappé.



"Ahora estamos en otro contexto, son dos partidos", señaló. El técnico del Bayern, Hansi Flick, confía en poder controlar el partido ante el campeón de la Ligue 1 francesa. "Pocas cosas han cambiado desde la final. Debemos estar bien situados y reaccionar muy rápido cuando perdamos el balón. Es determinante también que no pensemos demasiado en no perder el balón y tener confianza en nuestro ataque", analizó este martes.



Desde la final de Lisboa, el PSG camina con cierta irregularidad. El sábado perdió 1-0 ante el Lille en la Ligue 1 y los hombres de Mauricio Pochettino dieron una imagen dubitativa, que les hizo perder el liderato de su campeonato nacional. "Nos falta regularidad porque las cosas cambian de un día a otro", reconoció Pochettino.



Sin embargo, las bajas podrían venir a ayudar al PSG, ya que el Bayern no podrá contar en toda la eliminatoria con su goleador polaco Robert Lewandowski, lesionado en una rodilla en la reciente concentración con su selección. Serge Gnabry fue declarado baja este martes, en un primer momento por dolor de garganta y después ya confirmado como caso de covid-19, y la responsabilidad en la punta del ataque parece recaer ahora en Eric Maxim Choupo-Moting,



un exjugador del París SG. En el plantel parisino, las ausencias por covid-19 de Marco Verrati y Alessandro Florenzi, por suspensión de Leandro Paredes y por lesión de Mauro Icardi y Layvin Kurzawa suponen un serio contratiempo para Pochettino. - Sevilla, un escenario 'neutral'.

Por su parte, el Chelsea 'visita' al Oporto en Sevilla, que será el escenario de los dos partidos de la eliminatoria por las restricciones de desplazamientos ligadas a la pandemia del covid-19. El Porto cuenta con los colombianos Luis Díaz y Matheus Uribe.



El Chelsea no llega de la mejor de las maneras a este partido, ya que el sábado perdió 5-2 con el West Bromwich y se vio herido en su teórico punto fuerte desde la llegada en enero del entrenador Thomas Tuchel, su defensa. En ese partido ante el West Bromwich fue imposible reconocer al equipo que había mantenido imbatido su arco en doce de los catorce partidos anteriores, entre ellos los dos de octavos ante el Atlético de Madrid (1-0, 2-0).



"El Chelsea, hasta ese último partido (el revés 5-2 con el West Bromwich), había sido muy competente, es la segunda defensa menos batida de la Liga de Campeones. Son un equipo coherente y sólido. Ese tipo de derrotas sirven de aviso. Si me preguntáis mi opinión, hubiera preferido que ganaran ese último partido", admitió el entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao.

El Chelsea, hasta ese último partido (el revés 5-2 con el West Bromwich), había sido muy competente, es la segunda defensa menos batida de la Liga de Campeones. Son un equipo coherente y sólido.

Pese a que admite que la misión no es sencilla, se ilusiona con lograr la victoria: "La tarea será muy difícil, pero nuestro equipo estará preparado".



El Oporto es teóricamente la 'víctima' en este pulso de cuartos, pero en la anterior ronda ya dio la sorpresa al eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo, por lo que el Chelsea está ya avisado de que todo es posible.



Bayern vs. PSG

2 p. m.

TV: ESPN



Porto vs. Chelsera

2 p. m.

TV: ESPN 2

AFP