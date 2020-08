Bayern, el tanque alemán, contra el valiente Lyon, por cupo a la final

Es una máquina. Siete goles contra el Chelsea, ocho contra el Barcelona, nueve victorias en nueve partidos de Liga de Campeones, 100 goles en la temporada de la Bundesliga y en el ataque un goleador bestial como Lewandowski... El Bayern Múnich ha despedazado a todos sus rivales en este final de temporada, es el gran favorito a levantar la Orejona y el Lyon, que es un invitado sorpresa a las semifinales, es su siguiente escalón, en su deseo de llegar a la final, en la que ya espera el París Saint-Germain.

El Bayern no solo ganó en Alemania la Liga y la Copa, sino que también presenta unas estadísticas en Champions que asustan a cualquiera. Para empezar, 18 puntos de 18 posibles en la fase de grupos con una diferencia de goles de +19 (24 a favor, 5 en contra). Y de paso un 7-2 en octubre en campo del Tottenham, finalista de la pasada edición del torneo. Después de los aperitivos fue el Chelsea, cuarto de la Premier League, el cual voló en pedazos recibiendo un 3-0 y un 4-1 en octavos. Todo eso antes de la goleada del siglo contra el gran Barcelona de Leo Messi, la que derrumbó a los catalanes y confirmó que este Bayern parece imbatible.



La máquina bávara se esfuerza, no obstante, en mostrar el mayor respeto por el Lyon, 7.º clasificado de la Ligue 1 francesa, que firmó una mala temporada maquillada en los últimos días por sus inesperados triunfos europeos: la eliminación de la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos (1-0, 2-1) y del Manchester City en cuartos (3-1), que le valen el apodo de ‘terror de los favoritos’ en la prensa germana. Por eso, el Bayern Múnich no se confía, no quiere que le pase lo mismo que al City de Guardiola, que por sus errores se llevó la derrota y la eliminación ante la furia y la rapidez de los jugadores del cuadro francés.



“El Lyon es un equipo que defiende con el corazón y que siempre puede marcar gracias a sus veloces atacantes. No debemos pensar que vamos a tener una semifinal fácil”, analizó Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern.



El meta y capitán Manuel Neuer ha definido al Lyon como un equipo inteligente que castigó brutalmente al City, y ha dicho que una de las claves será mantener la concentración y procurar tener siempre un hombre más que el Lyon en la propia mitad en las situaciones defensivas. Mejor dicho, no correr ningún riesgo.



El Bayern llega al partido en excelente estado de forma en lo físico, en lo anímico y en lo táctico. En el campo, los jugadores parecen jugar de memoria. El entrenador Hansi Flick, que llegó al cargo en noviembre del año pasado, no tiene demasiados motivos para cambiar la alineación que goleó al Barcelona. En el sistema, un 4-2-3-1 que en ataque tiende a convertirse en un 4-2-4, no se esperan cambios como no los ha habido a lo largo de la temporada.

Lyon celebra su clasificación a semifinales de la Liga de Campeones. Foto: EFE

Lyon juega con el corazón

Ya nadie quiere confiarse con el Lyon, porque es un equipo de esos valientes que no dan nada por perdido, que tienen transiciones muy veloces y que saben aprovechar sus oportunidades, aunque estas sean pocas. Una de las cartas que guarda el técnico Rudi García es qué futbolista acompañará en el ataque al máximo goleador del Lyon, Memphis Depay, ya que tendrá que elegir entre el exjugador del Villarreal Toko Ekambi (titular frente al Manchester City) o decantarse por Moussa Dembelé, que le marcó dos goles los citizens. Es probable que García opte por su sistema de juego habitual del 5-3-2, en el que los carrileros juegan un papel esencial a la hora de atacar y defender.



“Somos capaces de hacer todo con este equipo. No somos una gran montaña para superar, pero a veces basta una pequeña piedra en el zapato para que no se pueda subir. Esperamos ser esa pequeña piedra”, comentó el DT Rudi García. Lyon va por el milagro.



Alineaciones probables:



Olympique de Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi.



Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski



Hora: 2 p. m.



TV: ESPN 2 y Fox Sports



RESUMEN AGENCIAS