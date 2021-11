Prográmese con los partidos de la semana en la Champions League

Esta semana se disputará la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa, con participación de varios futbolistas colombianos.



Programación del martes en la Champions

ESPN

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Malmo vs. Chelsea

3 p. m. Star+ / ESPN – UEFA Champions League – Fecha #4 Atalanta vs. Manchester United



ESPN 2

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Wolfsburgo vs. Salzburgo

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Juventus vs. Zenit



ESPN 3

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Dynamo Kiev vs. Barcelona



ESPN Extra

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Sevilla vs. Lille



Star +

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Bayern Munich vs. Benfica

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Villarreal vs. Young Boys

Programación del miércoles en la Champions

ESPN

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 RB Leipzig vs. PSG



ESPN 2

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Milan vs. Porto

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Sheriff Tiraspol vs. Inter



ESPN 3

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Liverpool vs. Atlético Madrid



ESPN Extra

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Manchester City vs. Club Brugge



Star +

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Borussia Dortmund vs. Ajax

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #4 Sporting CP vs. Besiktas





