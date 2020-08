Mauricio Sánchez, el colombiano detrás del sorprendente Leipzig

Llegaron las semifinales de la Liga de Campeones; un torneo atípico, adaptado a la coyuntura y con un sinfín de sorpresas. Este martes se juega, a las 2:00 p.m., el primer partido de esta fase entre el silencioso y combativo Leipzig y el París Saint-Germain, el equipo de los millones que tiene en sus filas a Neymar Jr. y Kylian Mbappé. El compromiso se jugará en el Estádio Da Luz y definirá al primer finalista del prestigioso torneo en Europa.

Uno a uno, los futbolistas colombianos se fueron quedando afuera y no hay ninguno en esta fase. Sin embargo, un representante del país sigue en la pelea por el título y hace parte del Leipzig, equipo alemán que logró una de las grandes hazañas y eliminó al Atlético de Madrid. Mauricio Sánchez Parra, nacido en Huila, es el colombiano detrás de este éxito y está en la dirección técnica del club semifinalista, que tiene a Julian Nagelsmann como entrenador. Su papel principal: ayudante de campo. Sánchez, en entrevista con Futbolred, contó detalles de su travesía en Alemania.



Cuéntenos sobre su historia en el Leipzig...

En 2010-2011 estudié en la Universidad de Leipzig e hice mi licencia A de Europa como entrenador de fútbol con la Federación Alemana. Estudié los temas dominantes del deporte: preparación física, preparación psicológica, preparación táctica, entre otros. Llevo tres temporadas con Leipzig y los primeros ocho meses empecé trabajando con la formación de jugadores, es decir, con selección de talento de niños de 10-12 años para el club.



¿Cuál es su función en Leipzig?

Con el entrenador Ralf Rangnick había tres jugadores que hablaban español y el alemán pesaba. Tuve la posibilidad de llegar a trabajar con jugadores extranjeros, no solo con latinos. Hoy en día, el 60 % del plantel es de jugadores foráneos. De eso me encargo: de hacer lo que quiere el entrenador; el análisis con ellos y transmitirlo a los futbolistas. Soy ayudante de equipo.

¿Cuál es la idea de juego del Leipzig?

Leipzig tiene como característica la presión alta y la contrapresión. Para ello se requiere de jugadores jóvenes, pero que ya tengan un recorrido o experiencia específica. Nuestra nómina está por debajo de los 24 años y solo hay tres que pasan la cifra. Cuanto más rápido se quita el balón, más fácil es hacer daño. Ese es el gran objetivo, que en un tiempo muy corto y con cercanía a la portería rival tengamos una presión alta para llegar al gol.



¿Cómo frenar al PSG de Neymar y Mbappé?

Toda la temporada estuvimos preparándonos. Desde que Julian llegó, tuvo una idea muy clara de juego, los jugadores aceptaron y estaban de acuerdo con lo que quería el entrenador. De allí parte todo. No podemos cambiar nada solo porque jugamos contra el PSG. Vamos a hacer lo mismo que hacemos, independiente del equipo que tengamos al frente. Para nadie es un secreto que Neymar y Mbappé son jugadores de altísimo nivel. Sin embargo, también son sumamente ofensivos y no podemos olvidar que en el fútbol hay una parte ofensiva y una defensiva. Cuando se deja de hacer recorridos defensivos son espacios que se generan y ahí hay que aprovechar.



¿Qué problemas hay en el fútbol de Colombia?

En la cultura futbolística colombiana sigue faltando mucha estructura, aún estamos muy lejos de podernos comparar con las potencias. Si comparamos las estadísticas del tiempo de juego en el fútbol alemán con el colombiano, es casi el doble en el que no hay juego en Colombia. Juan Carlos Osorio es uno de los pilares y es una persona muy sabia dentro del fútbol. Estuvo en Inglaterra, ahí el fútbol no tiene pausa. Marca una gran diferencia que no está en Colombia. Hay un talento increíble y es por ello que el nombre del país califica a nivel mundial, pero el fútbol colombiano aún está muy lejos y ausente. Debe haber un plan específico desde la infancia para llevar al niño a ser futbolista profesional, no solo en primera división. Aquí, en Alemania, hay cuatro divisiones profesio-nales… Cada jugador colombiano que da el paso para consolidarse en Europa sigue siendo muy escaso.

Háblenos sobre James y su paso por Alemania...

James llegó siendo jugador del Real Madrid al Bayern Múnich y eso jugó un papel importante: la experiencia del futbolista. Es sumamente talentoso, no se puede negar, pero el fútbol hoy en día requiere de correr. No hay cómo no correr aun con la calidad que tienes.



¿Qué le pareció la temporada de Jhon Córdoba?

Jhon Córdoba es un jugador muy profesional, por eso puede jugar en el fútbol alemán porque requiere de un alto profesionalismo. Lo demostró en la temporada con Colonia y estuvo entre los goleadores, peleando mano a mano con grandes como Sancho, Lewandowski, Timo Werner… Eso demuestra que el talento colombiano sí puede jugar en la Bundesliga.





