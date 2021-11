¿Qué está en juego en la penúltima jornada de los grupos de la Champions?

La primera Liga de Campeones de Lionel Messi fuera del Barcelona y la que marcó el regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United, estas son algunas de las pinceladas que ha dejado la edición 2021-2022 del torneo. Sin duda alguna, especial.



Lo invitamos a leer: (Si a Colombia le falta gol, los rivales también sufren por lo mismo)

Con más de la mitad de la fase de grupos jugada, las cartas ya están sobre la mesa, varios equipos ya están clasificados y quedan dos jornadas para definir aquellos grupos que todavía no han tenido un dominador claro, caso opuesto al Liverpool, que le lleva siete puntos a su perseguidor, el Porto (12 contra 5 puntos).

Las cuentas, grupo por grupo

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi. Foto: Ian Langsdon. AFP

Grupo A

El duelo entre los ricos del paseo, Manchester City contra PSG será el partido estelar de este grupo en la próxima jornada. En la ida, en el Parque de los Príncipes, Lionel Messi se dejó ver con un golazo en la victoria de su equipo 2-0.



El grupo lo comanda el City con 9 puntos pero el PSG tiene 8, le respira en la nuca de los ingleses. El que gane podría sellar o dejar casi asegurada su clasificación a la siguiente ronda. Brujas tiene 4 puntos y espera sumar frente a un Leipzig que solo tiene un empate en sus cuentas.



Grupo B

El que parecía el grupo de la muerte ya tiene su primer clasificado: el Liverpool. Un puntaje perfecto (12) y 13 goles anotados contra 5 recibidos lo dejan listo para afrontar las dos jornadas restantes con la tranquilidad de estar del otro lado. Porto, que se enfrenta al líder, lo escolta con cinco unidades, seguido de cerca por el Atlético de Madrid, que enfrenta al Milán.



Aunque los italianos parecieran lejos de cualquier aspiración, solo tres puntos lo separan del Atlético y cuatro del Porto. Dos jornadas para definir el segundo clasificado del grupo.



Grupo C

Ajax, al igual que el Liverpool, tiene una campaña perfecta y solamente ha recibido dos goles en el torneo. Ya está del otro lado y mira de reojo al Borussia Dortmund y el Sporting de Lisboa, que con seis puntos se enfrentan en esta fecha buscando partir distancias con el súper líder del grupo.



Besitkas, contrario a sus rivales, no ha sumado un solo punto y solo ha marcado dos goles. Una campaña completamente opuesta a la de los neerlandeses.



Grupo D

El grupo que tuvo la sorpresa de la derrota en su casa del Real Madrid contra el Sheriff de Moldavia está más justo que nunca. Precisamente el Madrid visitará a los moldavos en la siguiente fecha y podrá tomar revancha. El Inter de Milán se enfrenta al Shaktar Donetsk para no perder el hilo y buscar la clasificación.



El Madrid (9 puntos) tiene cierta ventaja contra el Inter (7) y el Sheriff (6), que parecen ser quienes se disputen la segunda plaza del grupo. Shaktar solo ha sumado un punto.



Grupo E

Bayern Múnich sigue la senda del Ajax y Liverpool con puntaje perfecto. Ya clasificado, ve cómo el Barcelona, segundo con seis puntos, aún tiene chances de clasificar después de dos duras derrotas contra los alemánes y el Benfica.



Los portugueses tienen cuatro unidades y se enfrentan al Barcelona en el primer partido de Champions de Xavi Hernández como DT. Dinamo de Kiev solo cuenta con una unidad y se enfrenta al Bayern de Múnich.



Puede ser de su interés: (Así están las cuentas para entrar a los cuadrangulares semifinales)

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo Foto: EFE



Grupo F

Tal vez el más cerrado de todos, con solo cuatro puntos entre el último y el primero. Cristiano Ronaldo ha sido el artífice de que el Manchester United lidere el grupo con siete unidades a punta de golazos. Villarreal tiene los mismos puntos y Atalanta, de Duván Zapata y Luis Muriel, aparece tercero con cuatro unidades.



El Young Boys de Suiza es colero pero no está fuera de la riña, pues tiene una unidad menos que Atalanta.





Grupo G

Al igual que el grupo anterior, solo cuatro puntos distancian al primero y al último, con la diferencia de que el Salzburgo austriaco tiene siete unidades y está a dos del Lille francés (5).



Wolfsburgo tiene las mismas unidades y el Sevilla español sorpresivamente aparece con apenas tres puntos.



Grupo H

Juventus cierra el grupo de los ya clasificados con puntaje perfecto y Chelsea está cerca de sumarse con 9 unidades. Ambos se enfrentan la próxima semana y miran desde lejos al Zenit, que tiene solo 3 puntos y se enfrenta al Malmo, que no ha sumado nada en esta Liga de Campeones

La fecha completa

Facebook Twitter Linkedin

Jorginho, del Chelsea, recibe una tarjeta amarilla. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

23 de noviembre



Dínamo Kiev vs Bayern Múnich

12:45 p.m.



Villarreal vs Manchester United

12:45 p.m.



Chelsea vs Juventus

3:00 p.m.



Barcelona vs Benfica

3:00 p.m.



Sevilla vs Wolfsburg

3:00 p.m.



Malmo vs Zenit San Petersburgo

3:00 p.m.



Lille vs RB Salzburg

3:00 p.m.



Young Boys vs Atalanta

3:00 p.m.



24 de noviembre



Besiktas vs Ajax

12:45 p.m.



Inter vs Shaktar

12:45 p.m.



Sporting Lisboa vs Borussia Dortmund

3:00 p.m.



Manchester City vs PSG

3:00 p.m.



Atlético de Madrid vs Porto

3:00 p.m.



Brujas vs RB Leipzig

3:00 p.m.



Sheriff vs Real Madrid

3:00 p.m.



DEPORTES