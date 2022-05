La final de la Liga de Campeones que enfrentará a Liverpool y Real Madrid en el Stade de France de Saint-Denis presenta un pulso entre amigos en el banquillo y duelos entre jugadores que están entre los mejores del mundo en su demarcación y que serán decisivos para la conquista del título

Benzema vs. Van Djik

Benzema celebra sus goles en la Champions. Foto: EFE

Es uno de los duelos más atractivos que se pueden ver en el presente. Karim Benzema, el delantero más letal de la temporada, ante uno de los mejores defensas del mundo. Pocos centrales pueden mejorar las virtudes de Van Dijk una vez superada la lesión grave de rodilla que le marcó el curso pasado.



El jefe de la zaga del Liverpool estará pendiente de cada movimiento del referente ofensivo madridista. Un metro libre lo castiga con gol un futbolista que protagoniza el mejor momento de su carrera. Es el gran líder del Real Madrid. Su mejor 'Champions' de cuatro ganadas con 34 años. Con quince goles en once partidos, diez de ellos en las eliminatorias, transita por registros que solo estaban al alcance de Cristiano Ronaldo. Si marca será el tercer máximo artillero de la competición y superará a Raúl González para ser el segundo de la historia madridista.



Las opciones de título del equipo de Carlo Ancelotti pasan por la inspiración de Karim en un liderazgo de tal dimensión que, en caso de éxito, le acercará a su primer Balón de Oro.



Vinicius Jr. vs. Alexander-Arnold

Vinicius celebra un gol con Real Madrid. Foto: EFE

La velocidad, el descaro ofensivo, la calidad de dos jóvenes que son figuras clave en sus equipos. El año del salto que se le demandaba a Vinicius Junior en la definición. Con 21 goles y 20 asistencias, tres tantos y seis pases de gol en una Liga de Campeones donde apareció siempre salvo en los dos apagones colectivos madridistas: ante el Sheriff en el Bernabéu y el PSG en París. Vinicius es una de las grandes amenazas ofensivas del Real Madrid, con el objetivo claro de Carlo Ancelotti de buscar la espalda de Alexander-Arnold, un lateral derecho con clara vocación ofensiva. Es un arma más del engranaje ofensivo de Klopp, con un guante en su pie derecho en los centros, como muestran las 19 asistencias que repartió esta temporada. Obligará a realizar esfuerzos defensivos a 'Vini' para no dejar en inferioridad a Ferland Mendy en fase defensiva.

Courtois vs. Salah

El guajiro Luis Díaz junto a Salah, en una de las celebraciones de un gol. Foto: EFE

No hay portero con mayor trascendencia en los partidos de esta Liga de Campeones que el belga Thibuat Courtois con 4,34 paradas por encuentro. Algunas tan decisivas en momentos de debilidad madridista en las eliminatorias, que dieron paso a remontadas épicas. Su espina clavada con 22 años, la 'Champions' que le arrebató el Real Madrid de las manos en Lisboa, la puede sacar ocho años después. A un paso de cumplir su gran sueño pero un puñado de amenazas que lo pondrán en riesgo.



El Liverpool, con 30 goles, será si marca el equipo más goleador de esta Liga de Campeones. Y su gran referente, con ocho dianas, es Mohammed Salah. Para pocos es tan especial el reencuentro con el Real Madrid como para el delantero egipcio. Apartado de la final de Kiev hace cuatro años tras una disputa con Sergio Ramos que le dañó el hombro y cambió el rumbo del partido. Desde entonces espera este momento para clamar su revancha deportiva sobre el césped.



Casemiro vs. Fabinho

Casemiro celebra gol con Real Madrid. Foto: AFP

Es el duelo de los 'ángeles de la guarda' de cada equipo. Sin recambio en el Real Madrid para la figura de Casemiro, lo que provoca el interés en Aurélien Tchouaméni. El brasileño es el encargado de aportar equilibrio, tapar agujeros, realizar coberturas, iniciar con calidad las jugadas. Un futbolista trascendental en la historia reciente madridista con las cuatro Ligas de Campeones conquistadas en cinco años. Estará acompañado en el esfuerzo por el físico de Fede Valverde, apuesta de Ancelotti para poner freno a la verticalidad del Liverpool. Fabinho llega justo a tiempo para la gran final. Reconvertido en mediocentro defensivo tras abandonar la banda, asumirá buena parte de la responsabilidad defensiva de un Liverpool con un sello ofensivo. El atrevimiento de los laterales siempre encuentra la visión en la cobertura de Fabinho, sobrado de físico pero con la duda de su estado para un duelo de tanta intensidad.

Ancelotti vs. Klopp

Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp Foto: AFP y Efe

Son buenos amigos y se conocen a la perfección. Las cartas están sobre la mesa, poco tienen que ocultar en cuanto a nombres de titulares e ideas tácticas en planteamientos definidos. Klopp con un tridente letal, Ancelotti reajustando su idea inicial para el Real Madrid al añadir la figura de Fede Valverde como cuarto centrocampista en duelos de grandeza para aumentar la consistencia de un centro del campo con edad elevada. Ancelotti se cita con la historia, con la posibilidad de ser el primer técnico que gana cuatro 'Champions'. Para Klopp sería la segunda, representante de una hornada de técnicos alemanes que han dominado el fútbol reciente con valentía, presión alta e intensidad en sus equipos.



A 'Carletto' le dolerá eternamente la final perdida ante el Liverpool tras disfrutar de tres goles de ventaja. Ya tuvo revancha. Klopp solo fue capaz de superar una eliminatoria ante el Real Madrid, al mando del Borussia Dortmund. Fue eliminado en una ocasión por Ancelotti y también por Zidane, con quien perdió hace cuatro años en la final de Kiev.

