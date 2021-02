Liverpool busca refugio en Champions, tras mal momento en la Premier

Atrapado en una peligrosa crisis en la Premier, el Liverpool se reencuentra el martes con la Liga de Campeones, con su partido de ida de octavos de final contra el Leipzig en Budapest , que será recibido con felicidad para olvidar el mal momento en la competición doméstica.

Es verdad que la Liga de Campeones ya no es lo que era, con el ambiente tranquilo de este partido a puerta cerrada y desplazado a Budapest, debido a las restricciones de desplazamiento instauradas por Alemania para luchar contra la propagación de las nuevas variantes de covid, pero el Liverpool siente devoción por esta competición.



"En una situación así, siempre quieres enderezar el rumbo tan pronto como sea posible. Es otra competición, con otras ganas de abordarla", había confiado el sábado el lateral Trent Alexander Arnold, tras un nuevo revés en Premier League. En un partido capital contra Leicester, tercero, que le supera en la clasificación, el

Liverpool había abierto el marcador a unos 20 minutos del término del partido, para derrumbarse y encajar tres goles en siete minutos.



Un triste partido 300 en el banquillo del Liverpool para Klopp, quien, tras el choque, admitió con pena que la carrera por el título había terminado para su equipo, relegado a trece puntos del Manchester City, que tiene un partido menos.



Son tiempos duros para el técnico alemán, que parecía intocable hace unas semanas, tras haber conducido a los 'Reds' a su primer título de campeón de Inglaterra desde hace 30 años.



El estado de gracia no duró mucho tiempo con un primer doloroso revés en el cuarto partido de la temporada y un inimaginable 7-2 encajado en campo del Aston Villa, seguido de un derbi contra Everton donde Virgil van Dijk se lesionó para el resto de la temporada. Desde entonces, varios jugadores han desfilado por la enfermería. Algunos han vuelto tras ausencias más o menos largas, como Thiago Alcántara, Fabinho o Alex Oxlade-Chamberlain.



Otros siguen de baja, como Diogo Jota o Naby Keita. Y por último otros no volverán a jugar esta temporada, como Van Dijk, Joe Gomez o Joel Matip. Contra Leicester, James Milner, el infatigable jugador de los 'Reds', se unió a esta siniestra lista.

Pero los que no están lesionados también acumulan reproches, como el portero brasileño Alisson Becker, con una gran responsabilidad en las derrotas contra Manchester City (4-1) y Leicester. La línea de ataque, siempre tan temible, no es la sombra de lo que era, con un Roberto Firmino que alterna lo bueno y lo menos bueno, o un Sadio Mané que no es el mismo de temporadas precedentes.

Leipzig llega lanzado

Tras una buena fase de grupos, la tarea del Liverpool no se anuncia simple cuando llegan los partidos de eliminación directa. El campeón de 2019 se medirá con un Leipzig en plena confianza.



El equipo de Julian Nagelsmann lleva tres victorias consecutivas en el campeonato alemán, y parece haber superado la fatiga que le hizo perder el contacto con el Bayern en enero y es sólido segundo clasificado en Bundesliga. El joven técnico, que había guiado a su equipo el año pasado hasta semifinales de la Liga de Campeones (perdida por 3-0 contra el PSG), ha administrado muy bien la marcha de Timo Werner al Chelsea, reequilibrando a su equipo.



Es cierto que el Leipzig, tras 21 jornadas de Bundesliga, "solo" marcó 37 goles, frente a 53 el año pasado con Werner. Pero posee esta temporada la mejor defensa de Alemania, con 18 goles encajados. La serenidad de la preparación del partido contra

Liverpool se vio un poco perturbada por el anuncio el viernes del traspaso del defensa central Dayot Upamecano al Bayern Múnich la próxima temporada.



Pero el internacional francés, que había brillado en la final a ocho de la Liga de Campeones en agosto, estará presente el martes en Budapest, tras haber descansado el viernes en el campeonato.



