Lazio le da otro golpe a Bayern Múnich, en la Liga de Campeones

Alarmas disparadas en Múnich: después de la bofetada sufrida el fin de semana en Leverkusen en la Bundesliga, el Bayern se complicó seriamente su continuidad en la Liga de Campeones al perder 1-0 ante la Lazio, este miércoles en la ida de octavos de final.

Ciro Immobile marcó de penal para el equipo celeste en el 69. La pena máxima vino acompañada de la expulsión del francés Dayot Upamecano, algo que puso muy cuesta arriba el camino para el Bayern, que por lo menos pudo evitar una derrota más contundente pensando en el choque de vuelta.



Las dos derrotas encadenadas dejan al Bayern en una complicada situación, sobre todo teniendo en cuenta que la Champions es la gran esperanza del equipo para salvar la temporada, ya que en la Bundesliga está a cinco puntos del sólido líder Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y que ya está eliminado en la Copa de Alemania.

Lazio vs. Bayern Múnich. Foto: AFP



La Lazio, séptima de la Serie A, consiguió así una victoria de prestigio ante uno de los grandes favoritos de la competición. Fue un partido muy diferente al que ambos protagonizaron en la ida de los octavos de final de la Champions en 2021. Entonces, el Bayern ganó 4-1 en el Olímpico, antes de rematar la faena con una victoria 2-1 en la vuelta en Alemania. Immobile, que el pasado fin de semana alcanzó el simbólico umbral de los 200 goles en la liga italiana, suma cuatro tantos en la actual Liga de Campeones.



Es además el primer gol que consigue en un partido de las rondas de eliminación directa de este torneo, después de haber marcado doce durante su carrera en fases de grupo. - Lesiones de Hysaj y Gila - En la primera mitad, ambas escuadras se tantearon con cierta cautela, pero el Bayern llegó con más fluidez. Jamal Musiala tuvo una gran oportunidad en el 40, pero elevó demasiado.

Ciro Immobile estampó el 1-0 de Lazio 🇮🇹 sobre Bayern Múnich 🇩🇪 y reafirma el flojo momento del equipo alemán.pic.twitter.com/tjCcTWO0Vj — VarskySports (@VarskySports) February 14, 2024



Antes habían estado cerca de abrir el marcador Harry Kane (7) y Leroy Sané (32), mientras que la Lazio tenía más problemas para encontrar espacios, con Luis Alberto como mayor peligro con un intento que se fue alto en el 22. En la segunda mitad, la

Lazio salió más inspirada y el danés Gustav Isaksen (47) falló un mano a mano ante Manuel Neuer. En el 67 un pisotón de Upamecano fue castigado con roja y penal a favor de los locales.



Immobile (69) no perdonó y la Lazio tomaba los mandos. En inferioridad numérica y ante un rival ordenado defensivamente, el Bayern no pudo evitar la derrota pero al menos pudo irse con una derrota por la mínima, que confía que sea remontable en la vuelta del miércoles 5 de marzo en Múnich. Antes de esa cita crucial, Bochum, RB Leipzig y Friburgo pondrán a examen al Bayern en el campeonato alemán, donde necesita corregir el rumbo sin demora para no quedar completamente a la deriva. En la

Lazio, el partido dejó dos lesionados, el albanés Elseid Hysaj y el español Mario Gila, ambos cambiados por problemas físicos en la segunda mitad.



AFP

