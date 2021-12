Sin el Barcelona por primera vez en 21 años, este lunes se sortearon los octavos de final de la Champions League, cuya final se jugará en San Petesburgo el 28 de mayo de 2022.



Así quedaron sorteadas las llaves:



Benfica vs. Real Madrid

Villarreal vs. Manchester City

​Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

​RB Salzburgo vs. Liverpool

Inter de Milán vs. Ajax

Sporting de Lisboa vs. Juventus

Chelsea vs. Lille

Paris Saint-Germain vs. Manchester United



