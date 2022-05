El entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, puso este viernes en rueda de prensa al Real Madrid como favorito en la final de la Liga de Campeones entre ambos equipos, el sábado en París.

"No sé si hay un claro favorito. Si miras la historia, la experiencia del rival y la forma en que el Real Madrid celebra las remontadas, diría que el Real Madrid es favorito, pero quiero que nosotros estemos al mismo nivel. Quiero que nosotros seamos nosotros mismos en el partido. Si estamos en nuestro mejor nivel, no es fácil jugarnos. Esa es mi única preocupación en este momento. El nivel de confianza del Real Madrid es realmente alto", comentó Klopp.



Klopp no cree que este juego sea la revancha de 2018



El alemán elude la palabra revancha cuando se le habla de la final de Champions perdida por el Liverpool ante el Real Madrid en 2018 en Kiev, por 3-1, en que Mohamed Salah se lesionó en el primer tiempo y su portero Loris Karius cometió dos errores importantes.



"Las circunstancias nos golpearon. No pudimos reaccionar. Llegamos en tres ruedas. No teníamos un banquillo completo. Nuestro portero tuvo una conmoción y eso se probó más tarde. Tienes que aprender a ganar y nadie puede esperar para esto. Tuve que aprenderlo de una manera dura. He perdido muchas finales en mi vida y afortunadamente en algunas de las últimas gané. El problema es ahora enfrentarnos a un equipo que nunca perdió una final", dijo.



"Pero mis chicos han evolucionado enormemente. Formamos parte de un gran club y los chicos son los adecuados para este gran club. Estamos en un buen momento. El año 2018 fue importante, pero el 2019 (con victoria en la final de Champions del Liverpool contra el Tottenham) fue más importante, por tanto veamos qué podemos hacer", dijo.



Klopp afirmó que no prepara ninguna sorpresa para la final. "Si haces algo sorpresivo, los jugadores pueden pensar que estoy nervioso. Pienso que cuando haces las cosas adecuadas todo el tiempo, lo mejor es hacerlo en la final también. No estamos aquí por sorpresa. Podemos hablar de lo que ha logrado el Real Madrid en el pasado y en esta temporada, pero nosotros también somos buenos y eso es lo que queremos mostrar", afirmó.



Cuando se le preguntó sobre los rumores que apuntan a la marcha de Sadio Mané al Bayern Múnich, no quiso hablar del tema, pero reconoció que un buen partido del senegalés en la final, aumentaría sus posibilidades de ganar el Balón de Oro. "Si eres Cristiano Ronaldo, Messi o ganas la final de Champions, eso aumenta definitivamente tus posibilidades de ganar el Balón de Oro", dijo con ironía.

La voz del plantel de Liverpool antes de la final



El defensa Trent Alexander Arnold sabe que le espera un partido difícil ante la talla de delanteros como Karim Benzema, con sus quince goles en Champions, y Vinicius.



"Cuando juegas contra el Real Madrid, esperas medirte a jugadores de clase mundial. Tenemos nuestro plan de juego para todas las amenazas de un equipo como el español", señaló el defensa.



"Vinicius es un jugador maravilloso, es un gran jugador para ver y somos conscientes de que como equipo tenemos que trabajar. Las batallas individuales son parte del partido, pero es un juego de equipo y es el equipo el que gana al final", concluyó.



Por su parte, el lateral izquierdo escocés del Liverpool, Andrew Robertson, reconoció que el Real Madrid llega más relajado a la final, después de haberse asegurado el título de liga española con antelación, mientras que el equipo inglés luchó hasta la última jornada por una Premier que ganó el Manchester City.



"Ellos han tenido una preparación un poco más relajada, tras ganar su liga hace dos o tres semanas y no tener que emplearse a fondo después", indicó Robertson.



La temporada ha sido larga para el Liverpool, con 63 partidos, ganando la FA Cup y la Copa de la Liga. "Queríamos luchar por todo y sabíamos lo duro que iba a ser para nuestros cuerpos. Pero el equipo está bien, con plena confianza tras una increíble temporada", concluyó el escocés.



