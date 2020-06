El novedoso formato que la Uefa estudia para acabar la Champions

La Champions League busca soluciones inmediatas. El tramo final de la máxima competencia por equipos de Europa todavía no tiene fecha para la reanudación del torneo tras la pandemia de coronavirus. Aunque el impacto mayor se daría con una posibilidad que la Uefa viene barajando por lo bajo: jugar lo que resta del torneo en una sola ciudad. El mismo camino seguiría la Europa League.

Según advierten varios medios europeos, ambas competiciones se resolverían con una etapa final a ocho equipos en sede única. Una especie de Mundialito. La de la Champions tendría lugar en Lisboa (Portugal) mientras que la de la Europa League se celebraría en Alemania (todavía no trascendió la ciudad). La decisión se tomará el próximo miércoles 17 de junio.



De este modo, lo que ronda en la cabeza de varios dirigentes es juntar cuartos, semifinal y final en una ciudad, un formato similar al que va a tener la NBA en el imperio Disney y la MLS que se reanudará el 8 de julio con un torneo a disputarse en Florida. También tomó este camino la ACB de básquetbol con la Liga en Valencia.



En principio, la resolución incluiría además la vuelta por los octavos de final entre Barcelona-Napoli, que terminó en la ida con un empate por 1-1. También se disputarían en Lisboa los duelos de vuelta entre Manchester City-Real Madrid (los ingleses tomaron una ventaja de 2-1 en el Bernabéu), Bayern-Chelsea (los alemanes ganaron por 3-0 en Stamford Bridge) y Juventus-Lyon (los franceses se llevaron el primer duelo 1-0 en el Groupama Stadium).



De concretarse la medida, la Uefa podría reducir los viajes a un solo desplazamiento, los futbolistas estarían más controlados y, en especial, se reducirían a once días lo que normalmente se disputa en un mes y medio, algo fundamental para el arranque de la próxima temporada. De trece partidos por jugar se pasaría a siete encuentros. Así, la final a ocho clubes se podría jugar del 12 al 23 de agosto.



Tras el golpe por la pandemia, el ente europeo quiere minimizar riesgos. Según se supo, también habían recibido las peticiones de San Petersburgo (Rusia) y Frankfurt (Alemania) para albergar esta serie de compromisos. Madrid es otra de las ciudades que dejó una propuesta real sobre la mesa de la Uefa. Aunque Portugal figura como uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia de covid-19 y ofrece una sensación de seguridad superior a cualquier otra sede. La capital lusa tendría dos estadios disponibles (La Luz y José Alvalave).



Dentro de esto quedó Estambul, la ciudad que había sido elegida para la final a partido único del 29 de agosto. Los turcos, por ahora, siguen sin renunciar a la organización. Ayer, el ministro de Deportes de ese país, Mehmet Kasapoglu dijo: "No tengo ninguna duda de que (esta final) se disputará de la mejor de las maneras en Turquía. Estamos convencidos de que tendremos buenas noticias el 17 de junio".



