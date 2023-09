Este martes arranca oficialmente la temporada 2023 – 2024 de la Champions League, que tendrá una primera jornada vibrante con varios partidos que se llevarán los focos de atención. Conozca acá los horarios, juegos y canal dónde ver cada encuentro.



(Puede ser de su interés: ¡Regresa la Champions! Estos son los partidos de la fecha 1 de la fase de grupos).

Martes 19 de septiembre

ESPN y Star+

11:45 a. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Milan vs. Newcastle

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Manchester City vs. Estrella Roja



ESPN 2 y Star+

11:45 a. m.: Fútbol - Young Boys vs. Leipzig

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Barcelona vs. Antwerp



ESPN 3 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Shaktar vs. Porto



ESPN 4 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: PSG vs. Dortmund



FOX SPORTS 2 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Lazio vs. Atlético de Madrid



FOX SPORTS 3 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Feyenoord vs. Celtic

Miércoles 20 de septiembre



ESPN y Star+

11:45 a. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Real Madrid vs. Unión Berlín

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Bayern Múnich vs. Manchester United



ESPN 2 y Star+

11:45 a. m.: Fútbol - Galatasaray vs. Copenhague

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Real Sociedad vs. Inter de Milán



ESPN 3 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Braga vs. Napoli



ESPN 4 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Sevilla vs. Lens



FOX SPORTS 2 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Arsenal vs. PSV



FOX SPORTS 3 y Star+

2 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones: Benfica vs. Salzburgo

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO