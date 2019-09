Prográmese: la fecha de la Champions League en televisión

La Liga de Campeones comienza este martes y miércoles la fase de grupos. Son ocho grupos de cuatro equipos, de los que clasifican a la siguiente fase solo dos. Esta es la jornada de la semana.

Martes, 17 de septiembre

11:55 a.m.: Inter vs. Slavia Praga (Espn)

11:55 a.m.: Lyon vs. Zenit St. Petersburgo (Fox Sports 2)

2:00 p.m.: Napoli vs. Liverpool (Esnp 2)

2:00 p.m.: Salzburgo vs. GENK (Fox Sports 3)

2:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Barcelona (Fox Sports)

2:00 p.m.: Benfica vs. Leipzig (Espan 3)

2:00 p.m.: Ajax vs. Lille (Espn)

2:00 p.m.: Chelsea vs. Valencia (Fox Sports 2)



Miércoles, 18 de septiembre

11:55 a.m.: Brujas vs. Galatasaray (Fox Sports 2)

11:55 a.m.: Olympiacos vs. Tottenham Hotspur (Espn)

2:00 p.m.: PSG vs. Real Madrid (Espn 2)

2:00 p.m.: Bayern Múnich vs. Estrella Roja (Espn)

2:00 p.m.: Dinamo Zagreb vs. Atalanta (Fox Sports 3)

2:00 p.m.: Shakhtar Donetsk vs. Manchester City (Fox Sports 2)

2:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Juventus (Fox Sports)

2:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Lokomotiv Moscú (Espn +)



Deportes