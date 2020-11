Dónde ver en TV los partidos de la Champions, de este martes

La Liga de Campeones verá seguramente este martes los primeros equipos clasificados para los octavos de final, como Chelsea, Sevilla, Juventus y Barcelona, que necesita además el pase para no agravar su crisis.

Grupo E: Chelsea y Sevilla a un paso

Krasnodar vs. FC Sevilla: 12:55 p. m. TV de Fox Sports

Rennes vs. Chelsea: 12:55 p. m. TV de ESPN



Frente a dos novatos en este torneo, los favoritos de la llave, Chelsea y Sevilla, pueden ser los primeros clasificados para los octavos de final de la 'Champions'.



Los hombres de Frank Lampard, que suman cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, afrontarán al Rennes, metido en una espiral de malos resultados con tres derrotas seguidas, entre ellas el 3-0 encajado en Londres.



Los sevillistas, actuales campeones de la Europa League, tendrán la primera ocasión para volverse a meter entre los mejores equipos del continente. Una victoria en Krasnodar daría el pase a octavos al equipo de Julen Lopetegui e incluso podría ser suficiente con un empate.

Grupo F: Dortmund a marcar diferencias

Lazio vs. Zenit San Petersburgo: 3 p. m. TV de Fox Sports 2

Dortmund vs. Brujas: 3 p. m. TV de Fox Sports 3



Líder de la llave con 6 puntos, el Borussia Dortmund recibe al Brujas (4 unidades), una gran ocasión para los germanos de dar un paso casi definitivo a los octavos de final. Irregulares, los belgas estarán pendientes también del resultado del otro partido del grupo F.



Una victoria de la Lazio (5 pts) les dificultaría su pase a octavos, pero a la vez alejaría a los rusos (1 pto) en la pelea por la tercera plaza, que da opción de continuar la aventura continental en la Europa League.

Grupo G: Barcelona, crisis o alivio

Dynamo Kiev vs. FC Barcelona: 3 p. m. TV de ESPN 2

Juventus vs. Ferencvaros: 3 p. m. TV de ESPN



Los dos grandes favoritos, Juventus y Barcelona, se clasificarán en caso de ganar sus respectivos partidos, pero en el caso de los catalanes, viajan a Kiev con el objetivo de sumar algo más que los tres puntos.



Inmersos en una crisis institucional tras la dimisión de la anterior junta y las elecciones presidenciales previstas para finales de enero, con graves problemas económicos que amenazan el futuro de la entidad, con un plantel diezmado por las ausencias (Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati por lesión; Messi y De Jong por descanso) y con malos resultados en LaLiga (el Barça es 12º a 12 puntos del líder), el equipo azulgrana necesita un buen resultado en Europa para no empeorar su situación y aliviar un poco la situación del técnico, Ronald Koeman, criticado por su juego y la falta de resultados. Más sencillo parece tenerlo la Juventus, que sólo necesita ganar en Turín a un Ferencvaros al que ya batió en Hungría (4-1).

Grupo H: Final para el PSG

Manchester United vs. Istanbul Basaksehir: 3 p. m. TV de Fox Sports

París SG vs. Leipzig: 3 p. m. TV de ESPN 3



En el Parque de los Príncipes, el París SG recibirá al RB Leipzig sin margen de error, tras sumar una sola victoria y dos derrotas en los primeros tres partidos del grupo H. Todo lo que no sea ganar a los germanos, dejaría a los parisinos al borde de la eliminación en la fase de grupos, una humillación que nunca ha recibido la entidad desde la llevada en 2011 de sus ricos propietarios cataríes.



El PSG no llega en un gran momento, como volvió a demostrar el pasado viernes cuando perdió 3-2 en su visita al Mónaco después de haberse colocado con dos goles de ventaja. Frente a los germanos (que suman 6 puntos tras imponerse 2-1 al PSG en su estadio), el vigente subcampeón continental no podrá contar con el central Presnel Kimpembe, sancionado, ni con su goleador argentino Mauro Icardi, lesionado en la rodilla, y probablemente tampoco con los centrocampistas Marco Verratti y Ander Herrera, básicos en la construcción del juego.



En el otro encuentro, el Manchester United, empatado en el liderato con el Leipzig, quedarían muy cerca de los octavos si ganan al Basaksehir, que le venció en Estambul (2-1), pero aún deberá esperar a sellar el pase a octavos.



