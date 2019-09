Falcao se enfrenta a un viejo rival: quiere volver al gol contra PSG

Un gol de entrada y ya está. Fichaje estrella del mercado del Galatasaray, el inicio de la aventura turca de Radamel Falcao está siendo a medio gas, aunque el delantero colombiano tendrá el martes la primera gran ocasión de ganarse el cariño de sus hinchas en el partido de Champions contra el PSG.

Desde que aterrizó en el Galatasaray a comienzos de septiembre, tras pasar seis años en el Mónaco (con dos cesiones a la Premier League), el 'Tigre' se ha comportado como un 'gato manso', aunque los seguidores del equipo turco esperan que el delantero comience a dar sus famosos zarpazos.



Miles de ellos, con cánticos y bengalas, dieron la bienvenida al delantero de 33 años y su familia cuando aterrizaron en Estambul hace un mes. Un fervor habitual en Turquía, aunque en el caso de Falcao fue mayor por ser el más prestigioso y mediático de todos los fichajes realizados por el Galatasaray en el último mercado.



En su nuevo club, el exjugador Mónaco se ha reencontrado con caras familiares, a las que conoció en su paso por la Ligue 1, como Younès Belhanda, Jean-Michaël Seri, Mario Lemina y Jimmy Durmaz.



El equipo entrenado por el veterano Fatih Terim cuenta también en sus filas con internacionales como el campeón del mundo francés Steven Nzonzi, el argelino Sofiane Feghouli y el holandés Ryan Babel.



La aventura turca no pudo comenzar mejor para Falcao, que en Europa también pasó por Oporto, Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea: primer partido contra el Kasimpasa y primer gol, sinónimo de victoria para los suyos. Pero después, el equipo estambulita ha disputado cinco partidos más, sin que Falcao haya visto puerta.



El balance de una victoria, tres empates y una derrota ha dejado al Galatasaray en 7ª posición del campeonato, a cinco puntos del líder Alanyaspor. Un bagaje muy pobre para un equipo acostumbrado a ganar.



Tampoco el estreno en la Liga de Campeones fue para tirar cohetes: casi invisible en los 90 minutos de juego, Falcao y su equipo tuvieron que contentarse con un 0-0 en Brujas, el rival más asequible de una llave que completan París SG y Real Madrid.

Reencuentro con Mbappé

La prensa turca de momento no ha criticado el pobre rendimiento hasta el momento de Falcao. Hasta ahora ha apuntado más hacia el entrenador y su esquema de juego defensivo, que no favorece el estilo de un rematador como el colombiano.



Por ejemplo, el articulista del diario Daily Saba, Arda Alan Isik, reprocha a Terim el abuso de balones largos y un estilo basado demasiado en las individualidades.



"No podrá en cada partido tantos centros, algunos rivales simplemente no se lo permitirán. Falcao puede convertirse fácilmente en una de las piezas maestras y jugar más colectivo en ataque. Sólo en ese momento, combinado a su buena definición, podrá ser eficaz", señala el periodista.



Qué mejor para despejar las dudas que un enfrentamiento ante el París SG de Kylian Mbappé, su excompañero y amigo en el Mónaco que conquistó el título de la Ligue 1 en 2017.



Cuando el colombiano anunció su marcha de la Ligue 1, el joven francés se despidió con un mensaje en Twitter con la palabra "Leyenda" y el emoticono de un tigre, a lo que el cafetero respondió con un cariñoso: "Un beso mi crack".



El Galatasaray espera a su goleador, pero también a su líder, un papel que Falcao supo desempeñar como capitán del Mónaco, por ejemplo, en agosto de 2016, en la tercera ronda de la previa de la Liga de Campeones... contra el Fenerbahçe.



Tras perder en Estambul por 2-1, el colombiano supo encontrar las palabras para animar a sus compañeros... y el gol, anotando uno de los tres en la remontada de los franceses (3-1).



AFP