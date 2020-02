Real Madrid espera al Manchester City, en un duelo de pesos pesados 

El Real Madrid recibe el miércoles al Manchester City en la ida de octavos de final de la 'Champions', en busca de una victoria que encarrile la eliminatoria y de paso arme de moral al equipo antes del encuentro contra el Barça del domingo.

El conjunto merengue, que no contará con James Rodríguez, culminará una semana crucial con un Clásico liguero en el que puede decidirse buena parte de la temporada, por lo que una victoria ante el City el miércoles se augura esencial, especialmente tras los últimos tropezones.



Después de tres partidos sin ganar en sus últimos cuatro encuentros, el último el sábado cayendo ante el Levante (1-0) en Liga, el Real Madrid ha vuelto a suscitar las dudas de principio temporada en defensa y por la falta de gol.



"Hicimos un gran partido, pero no conseguimos gol y es lo que te penaliza en el fútbol. La mejor manera de seguir es jugar bien, pero consiguiendo resultados", dijo este martes el capitán merengue, Sergio Ramos.

Real Madrid. Foto: EFE



Con esta derrota, el equipo merengue cedió el liderato liguero al Barcelona y antes de intentar recuperarlo el domingo en el clásico ante los azulgranas, los 'merengues' tendrán que recuperar sensaciones ante el City de Pep Guardiola. "Con la 'Champions', el Clásico, tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa", añadió Ramos.



Ante el equipo inglés, el Real Madrid tendrá que blindar su portería, después de encajar ocho goles en sus últimos cuatro partidos, y recuperar pólvora delante tras el apagón de Karim Benzema, su máximo goleador, que acumula cuatro partidos sin marcar.



El equipo blanco llega, además, con la baja sensible del belga Eden Hazard, que apenas recuperado de una fisura en el tobillo derecho, volvió a recaer el sábado ante el Levante.



"Eden está molesto, no está contento. Estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros", dijo este martes Zinedine Zidane, que afirmó no saber si podrá volver a jugar esta temporada.



Hazard, fichaje estrella del pasado verano boreal, sólo ha participado en dos partidos antes de volver a recaer, en una temporada desalentadora, en la que sólo ha jugado 15 encuentros, lastrado por las lesiones.



"Espero una sola cosa: que cuando vuelva, vuelva bien", afirmó Zidane, que advierte contra el City: "vamos a jugar contra un equipo que tiene muchas virtudes y nosotros tenemos que anular lo que ellos hacen bien".

Guardiola abaraza a Agüero, en una nueva victoria del City. Foto: Reuters/Jason Cairnduff



El equipo inglés, que ya ha dado por perdida la pelea por su campeonato ante la pujanza del Liverpool, se centra en la 'Champions' como su gran objetivo, una competición que se le resiste a Guardiola desde que abandonó el Barcelona.



La sanción de la Uefa por el 'fair play' financiero, que si se confirma, impedirá al equipo jugar en Europa los dos próximos años, hace más urgente un buen resultado en la presente temporada para los 'Citizens' en la máxima competición continental.



Guardiola recuperó para el encuentro a Raheem Sterling, un pilar del equipo inglés, que lleva tres semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales. "Está preparado para jugar", aseguró este martes en rueda de prensa Guardiola del que es su segundo máximo anotador, con 20 goles en 35 partidos, a un solo tanto de Sergio Agüero.



El técnico del City advirtió que se enfrentan "al rey de esta competición, es un gran reto" y marcó el camino para salir con buen resultado del Bernabéu. "Tenemos que ser nosotros mismos y hacer un buen partido", dijo, pidiendo "estar superconcentrados en nuestro plan, en lo que tenemos que hacer".

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro - Valverde, Modric Kroos, Isco - Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Agüero, Bernardo Silva. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)



AFP