PSG vs. Manchester City: el duelo clave en la Liga de Campeones

El choque entre París Saint-Germain y Manchester City, así como el encuentro entre AC Milan y Atlético Madrid, están en el programa de partidos de la segunda jornada de la Liga de Campeones que se disputan el martes.

A falta de actuaciones convincentes, el París SG espera reproducir sus resultados en el campeonato, con ocho victorias en otros tantos partidos, en la visita del Manchester City, en choque del Grupo A.



El PSG solo pudo conseguir un empate (1-1) en el debut en la competición en campo del Brujas belga, mientras que los ingleses aplastaron al RB Leipzig (6-3).



Los Citizens eliminaron a los parisinos en semifinales de la edición precedente de la Champions, en una competición en que el equipo de Guardiola acabó cayendo en la final contra Chelsea, al que acaba de derrotar el sábado en Londres (1-0) en la Premier.



En este enfrentamiento deportivo se mezcla la geopolítica con la oposición entre Catar y Emiratos Árabes Unidos, dos donantes de fondos rivales, con recursos financieros particularmente sustanciales, que aún no han ganado su objetivo común, la Champions.



Si jugara, el argentino Lionel Messi buscaría su primer gol con el PSG. Aunque siempre ha conseguido superar la fase de grupos desde su toma de control por parte de QSI en 2011, el club nueve veces campeón de Francia no tiene derecho al error el martes en el Parc des Princes.



Un triunfo también es importante para el RB Leipzig en casa contra Brujas, el equipo supuestamente más débil de un grupo fuerte sobre el papel. Poco brillante en Bundesliga hasta ahora, el equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsh se relanzó aplastando el sábado al Hertha Berlín (6-0).



Contra el líder del campeonato belga, los alemanes contarán con el francés Christopher Nkunku, autor de un triplete contra City y un doblete contra el Hertha.



Grupo B: Milan desafía al Atlético



En el Grupo B, el AC Milan, derrotado en el primer partido en Anfield por Liverpool (3-2), intentará recuperarse contra el Atlético Madrid. Los actuales campeones de España empataron hace dos semanas con el Oporto (0-0).



En un grupo muy abierto, los Colchoneros del uruguayo Luis Suárez y del francés Antoine Griezman, deberán mejorar su forma ofensiva actual si quieren mantener intactas las esperanzas de ganar su primera Champions, tras tres finales perdidas (1974, 2014 y 2016).



A los milaneses les falta sin duda un poco de experiencia en la competición, ya que no han participado en Liga de Campeones desde 2014. Los Reds, campeones en seis ocasiones de la más prestigiosa de las competiciones europeas, tendrán que desconfiar antes de un desplazamiento a menudo difícil al campo del Porto.

Rema te de Luis Suárez. Foto: EFE



Los jugadores de Jürgen Klopp eliminaron a los Dragones en octavos de final en 2018 y en cuartos en 2019.



Grupo C: Borussia Dortmund y Ajax favoritos



Sporting Portugal (POR) Borussia Dortmund, que ganó al Besiktas en Esstambul hace quince días (2-1), recibe al Sporting Portugal, que aplastó en casa al Ajax Amsterdam (5-1) en el debut.



Derrotados el sábado por el Borussia Monchengladbach (1-0), los compañeros del noruego Erling Haaland querrán recuperarse contra los lusos.



Por su parte, los holandeses, en plena forma con seis triunfos consecutivos entre todas las competiciones, reciben al Besiktas, que sufrió el viernes su primera derrota de la temporada en el campeonato turco (2-1) contra Altay Izmir.



Grupo D: Inter bajo presión



El Inter de Milán, que se desplaza a Ucrania para enfrentarse al Shakhtar Donetsk en el Grupo C, estará casi obligado a traerse los tres puntos tras perder en casa contra el Real Madrid (1-0).



Pero los ucranianos también están en mala posición tras su revés (2-0) en campo del modesto Sheriff Tiraspol moldavo. Sólido líder de LaLiga, pese al último empate concedido este fin de semana en casa contra Villarreal (0-0), el Real Madrid partirá como gran favorito contra el Sheriff en el Santiago Bernabéu.



