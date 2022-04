La semana del 25 al 1 de mayo promete despedir el cuarto mes del año con partidos imperdibles en el fútbol mundial. La Champions League empieza su camino de semifinales, la Europa League también entra en su etapa previa a la final, la Copa Libertadores sigue su rumbo y las grandes ligas del fútbol europeo entran en la última recta de la temporada.

Las 'semis' de Champions

Luis Díaz celebra su gol con Liverpool contra Manchester. Foto: EFE

El martes 26 de abril empiezan las semifinales de la Champions League, con el partido de ida entre el Manchester City y el Real Madrid. El equipo inglés será local en el primer juego. El partido está programado para las 2 p.m. Transmite ESPN.



El miércoles 27 el turno será para Luis Díaz y el Liverpool de Jürgen Klopp, quienes deberán jugar ante el Villareal, el equipo 'sorpresa' que dejó por fuera de la competencia al todopoderoso Bayern Múnich. El juego irá, a las 2 p.m, por ESPN.

Colombia, en Libertadores y Sudamericana

Medellín se estrenó en la Copa Sudamericana con un triunfo contra el América. Foto: Daniel Muñoz. AFP

En los torneos del continente americano, Medellín será el primero en tener actividad. El martes 26, el poderoso de la montaña, que marcha como líder del grupo E, enfrenta en el Atanasio Girardot al Internacional de Porto Alegre. El juego es a las 7:30 p.m. Transmite DirecTV Sports.



El miércoles 27 el Deportes Tolima jugará su tercer encuentro en el grupo D de la Copa Libertadores. En esta fecha, el equipo de Hernán Torres visitará tierras brasileñas para enfrentar al América Mineiro. El partido es a las 5 p.m. Transmite ESPN.



El jueves 28 el turno será para el Deportivo Cali que, tras vencer a Boca Juniors y caer ante Corinthians, visitará la altura de Bolivia para jugar ante Always Ready. 9 p.m., hora de Colombia. TV, ESPN.

'Semis' de Europa League

En la Europa League, al igual que en la Champions, también será momento de semifinales. El West Ham recibe al Frankfurt, de Rafael Santos Borré, el jueves 28 a las 2 p.m. A la misma hora, el Rangers escocés, de Alfredo Morelos, visita al RB Leipzig alemán. Ambos juegos, por las señales múltiples de ESPN.

Premier League, LaLiga y un gran fin de semana

Mendy, arquero del Chelsea. Foto: AFP

La Premier League, que entra en su etapa final, trae grandes partidos en los últimos días de la semana.



Chelsea y Manchester United se enfrentan el jueves 28, a la 1:45 p.m. Newcastle y Liverpool, el sábado 30, a las 6:30 a.m. Everton vs. Chelsea, el domingo 29, a las 8 a.m. Los juegos van por ESPN y/o Star+.



En España, Rayo Vallecano, con Falcao, enfrenta a la Real Sociedad el domingo 1 de mayo a las 11:30 a.m. Bilbao y Atlético de Madrid se miden el sábado, a las 2 p.m.



En Francia, el domingo, a la 1p.m., Marsella vs. Lyon, el gran duelo de la jornada. Transmite Star+.

