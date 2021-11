Así está la tabla de goleadores de la Champions antes de la fecha 5

El delantero marfileño del Ajax Ámsterdam, Sébastien Haller, marcó su séptimo gol en la victoria de su equipo ante el Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Liga de Campeones y sigue la estela del polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, autor de un triplete el martes, líder con ocho goles.



Con cinco, se encuentran el portugués Cristiano Ronaldo, del Manchester United, el francés Christopher Nkunku del RB Leipzig y el egipcio Mohamed Salah del Liverpool.



Por su parte, el atacante francés del Real Madrid, Karim Benzema, firmó este miércoles un doblete contra el Shakhtar Donetsk y ya lleva cuatro tantos en total.

Así están los goleadores

Ronaldo anotó los dos goles del United. Foto: EFE

8 goles: Lewandowski (Bayern Múnich)



7 goles: Haller (Ajax Ámsterdam)



5 goles: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Nkunku (RB Leipzig), Salah (Liverpool)



4 goles: Benzema (Real Madrid), Mahrez (Manchester City), Sané (Bayern Múnich)



3 goles: Adeyemi (RB Salzburgo), Dybala (Juventus Turín), Griezmann (Atlético de Madrid), Messi (París SG), Nuñez (Benfica), Paulinho (Sporting Portugal), Vanaken (Club Brujas)



2 goles: Álvaro Morata (Juventus Turín), Berghuis (Ajax Ámsterdam), Cancelo (Manchester City), Chiesa (Juventus Turín), Coates (Sporting Portugal), Díaz (Porto), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern Múnich), Goncalves (Sporting Portugal), Groeneveld (Villarreal), Jorginho (Chelsea), Mané (Liverpool), Nmecha (Wolfsburgo), Okafor (RB Salzburgo), Rakitic (Sevilla FC), Roberto Firmino (Liverpool), Rodrygo (Real Madrid), Sarabia (Sporting Portugal), Thill (FC Sheriff), Traore (FC Sheriff), Vinícius Júnior (Real Madrid), Wijnaldum (París SG)



¿Cómo se jugará la siguiente fecha?

23 de noviembre



Dínamo Kiev vs Bayern Múnich

12:45 p.m.



Villarreal vs Manchester United

12:45 p.m.



Chelsea vs Juventus

3:00 p.m.



Barcelona vs Benfica

3:00 p.m.



Sevilla vs Wolfsburg

3:00 p.m.



Malmo vs Zenit San Petersburgo

3:00 p.m.



Lille vs RB Salzburg

3:00 p.m.



Young Boys vs Atalanta

3:00 p.m.



24 de noviembre



Besiktas vs Ajax

12:45 p.m.



Inter vs Shaktar

12:45 p.m.



Sporting Lisboa vs Borussia Dortmund

3:00 p.m.



Manchester City vs PSG

3:00 p.m.



Atlético de Madrid vs Porto

3:00 p.m.



Brujas vs RB Leipzig

3:00 p.m.



Sheriff vs Real Madrid

3:00 p.m.



