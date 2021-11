Barcelona no tiene un buen arranque en la Champions

El ansiado regreso de Xavi Hernández al Barça, esta vez como entrenador, tendrá su puesta de largo en el derbi barcelonés de Liga ante el Espanyol de este sábado a las 20.00 GMT en el Camp Nou, que también servirá para que los dos rivales ciudadanos vuelvan a enfrentarse tras una temporada sin verse las caras a causa del descenso del conjunto blanquiazul a Segunda División.

Xavi llega al barco a cambiar el rumbo de un Barcelona que no se deja hundir. Ni el LaLiga ni en la Liga de Campeones hace un buen papel.

Cero y van tres



Y en este último torneo las cifras del elenco catalán no son las mejores y ha firmado el peor comienzo en la historia de la competencia, tras caer 3-0 con Bayern Múnich y con el Benfica, haciendo parte del grupo E.



Barcelona lleva 30 torneos de Europa, solo ha sido eliminado en tres ocasiones en la fase de grupos: en el torneo de 1997-1998, 1998-199 y 2000-2001.



Y eso es lo que no quieren ahora, por eso ha sido clave la llegada de Xavi, quien reemplaza en el banco a Ronald Koeman.



