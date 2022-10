La jornada cuatro de la fase de grupos en la Liga de Campeones fue pálida para los jugadores colombianos que no pudieron destacarse en sus respectivos equipos.

Los colombianos

Matheus Uribe jugó 85 minutos en la victoria del Porto de visita contra Bayer Leverkusen, 0-3, siendo el más destacado de la jornada para los colombianos.



Eder Álvarez Balanta fue suplente en Brujas e ingresó al minuto 73 en el empate sin goles de visita al Atlético de Madrid. La buena noticia, el Brujas se aseguró el pase a los octavos de final de la Champions este miércoles.

Facebook Twitter Linkedin

Balanta recibe amarilla. Foto: AFP

Rafael Santos Borré otra vez fue suplente en el Eintracht y apenas ingresó al minuto 69 en la derrota de su equipo 3-2 contra el Tottenham. Los Spurs, por su parte, tuvieron a Dávinson Sánchez en el banco. El colombiano ingresó al minuto 78.

El que no tuvo minutos fue el atacante Luis Suárez, en la victoria del Marsella de visita 0-2 contra el Sporting.



Luis Díaz, lesionado, no tendrá actividad el resto del año por lo que no pido estar con el Liverpool en la victoria 7-1 contra Rangers. En el cuadro escocés, Alfredo Morelos fue suplente y entró al minuto 76.



En la jornada del martes, Juan Guillermo Cuadrado fue titular, jugó los 90 minutos, pero Juventus perdió de visita al Maccabi.



DEPORTES

Más noticias de deportes