Liga de Campeones, con duelos muy llamativos: así quedaron los octavos de final

La Uefa realizó este lunes el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, luego de que finalizara la última edición de la competencia con una fase de grupos de 32 equipos. En la temporada 2024/2025 el formato será diferente, con 36 clubes divididos en cuatro zonas, replicando el famoso 'modelo suizo'.



Arsenal (ING), Atlético (ESP), Barcelona (ESP), Bayern Múnich (ALE), Borussia Dortmund (ALE), Manchester City (ING), Real Madrid (ESP) y Real Sociedad (ESP) partieron en el sorteo como cabezas de serie tras ser primeros de sus zonas, y arrancaran sus partidos como visitantes para finalizar la eliminatoria en casa.



En el bombo dos estuvieron los segundos de cada grupo: Copenhague (DIN), Inter de Milán (ITA), Lazio (ITA), Leipzig (ALE), Nápoles (ITA), Porto (POR), PSG (FRA) y PSV Eindhoven (NED).

El trofeo de la Champions. Foto: AFP

El primer equipo en salir fue el Porto de Portugal que deberá enfrentarse al Arsenal.



Nápoles fue el siguiente en salir, el campeón italiano se va a enfrentar al FC Barcelona.



París Saint-Germain tuvo un poco más de suerte y va a medir sus fuerzas contra la Real Sociedad de España.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

El subcampeón de la anterior Champions League, el Inter de Milán, deberá verse las caras contra el Atlético de Madrid de Diego Pablo 'el Cholo' Simeone.

Por su parte, el PSV cazó en el sorteo a los alemanes del Borussia Dortmund.



La Lazio de Italia pescó al Bayern Múnich en la fase de octavos de final.



Uno de los equipos que tuvo más suerte fue el Manchester City que va a disputar sus octavos de final contra el Copenhague.



La última llave está conformada por el Leipzig de Alemania contra el Real Madrid.

Real Madrid. Foto: EFE

Cruces de fase de grupos

Porto vs. Arsenal.

Nápoles vs. FC Barcelona.

PSG vs. Real Sociedad.

Inter vs. Atlético de Madrid.

​PSV vs. Borussia Dortmund.

Lazio vs. Bayern Múnich.

Copenhague vs. Manchester City.

Leipzig vs. Real Madrid.