Así quedaron los octavos de final de la Liga de Campeones

Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid y Liverpool, los dos últimos campeones del torneo, tienen rivales muy fuertes.

Los partidos de ida se jugarán el 18, 19, 25 y 26 de febrero. Los de vuelta, el 10, 11, 17 y 18 de marzo.



Entre los duelos más destacados está el Real Madrid vs. Manchester City, que significa el regreso del DT Pep Guardiola al estadio Santiago Bernabéu. También, el muy parejo enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Liverpool, actual campeón del torneo.



El partido Chelsea vs. Bayern Múnich significa la reedición de la final de 2012, en la que los ingleses se coronaron campeones en el Allianz Arena, la casa del club alemán.

Entre los equipos con jugadores colombianos, además del Real Madrid (James Rodríguez) y Atlético de Madrid (Santiago Arias), Nápoles, con David Ospina, enfrentará al Barcelona; Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, será rival del Olympique de Lyon; Atalanta, con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, jugará contra Valencia, y Tottenham, con Dávinson Sánchez, jugará contra RB Leipzig.





Cabe recordar que la final de esta edición del torneo se hará el 30 de mayo de 2020 en el estadio Olímpico Atatürk, de Estambul.



Resultado del sorteo (los mencionados en segundo lugar comienzan como visitantes):



Borussia Dortmund vs. París Saint-Germain

Real Madrid vs. Manchester City

Atalanta vs. Valencia

Atlético de Madrid vs. ​Liverpool

Chelsea vs. Bayern Múnich

Lyon vs. Juventus

Tottenham vs. RB Leipzig

Nápoles vs. Barcelona



Noticia en desarrollo.



DEPORTES