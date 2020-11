EN VIVO: siga el minuto a minuto de la fecha 3 de la Champions

Con apenas un punto en dos partidos, el Real Madrid se mide este martes al Inter de Milán con la misión de corregir el rumbo en su grupo de la Liga de Campeones, en una tercera jornada en la que Bayern Múnich y Manchester City persiguen un tercer triunfo en otros tantos partidos.



Resultados en vivo:

Shakthar vs. Mönchengladbach

​Lokomotiv vs. Atlético de Madrid

Salzburgo vs. Bayern Múnich

Real Madrid vs. Inter de Milán

Manchester City vs. Olympiacos

Porto vs. Marsella

Atalanta vs. Liverpool

Midtjylland vs. Ajax



