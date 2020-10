Vuelve la Champions: ¡prográmese con los partidos de esta semana!

La nueva edición de la Liga de Campeones irrumpe en la temporada, temerosa por la amenaza del coronavirus, mediatizada por la intimidación que provoca la pandemia y con la incertidumbre de llegar a la meta de Estambul con cierta normalidad el próximo 29 de mayo como está previsto. Conozca los horarios y el canal de los partidos.



Martes 20 de octubre

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Dínamo de Kiev vs. Juventus

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: PSG vs. Manchester United



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. Ferencváros



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Chelsea vs. Sevilla



FOX SPORTS

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Zenit vs. Brujas

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lazio vs. Borussia Dortmund



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Leipzig vs. Istanbul

Miércoles 21 de octubre

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Inter vs. Borussia Mönchengladbach



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Bayern Múnich vs. Atlético de Madrid



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester City vs. Porto



FOX SPORTS

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Salzburgo vs. Lokomotiv

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Ajax vs. Liverpool



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Midtjylland vs. Atalanta



FOX SPORTS 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Olimpiakos vs. Marsella



