Hay goles muy bobos en la historia del fútbol. Las jugadas dan risa y los aficionados están prestos para subir las acciones a sus redes sociales.

Si bien en el mundo se premia al mejor tanto con el Puskas, pues debería de convocarse a uno que se denomine anti Puskas.

El video lo dice todo

Y ya hay un candidato, se trata de un tanto en la Serie C de Italia en el partido entre el Cesena y el Fermana.



Manuel Fischnaller, jugador del Fermana, marcó el 1-1 en una sucesión de errores en la defensa del rival. No pudo el arquero, el zaguero se confundió y le quedó al delantero, quien no perdonó.



El empate fue justo, no solo por las acciones del partido, sino porque el Cesena no se pudo haber quedado con los tres puntos, después de los errores en el gol de la igualdad.

