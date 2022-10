Un hombre de 57 años falleció por un problema cardíaco mientras era trasladado a un hospital este jueves, como consecuencia de los incidentes generados en el partido de Gimnasia-Boca.

El hombre, identificado como César Regueiro, iba en una ambulancia rumbo al hospital San Martín, de La Plata. El simpatizante era empleado de la municipalidad de La Plata y ex futbolista de la Liga Platense.



Sergio Berni, ministro de Seguridad Bonaerense, confirmó que Regueiro había fallecido “por muerte súbita” apenas abandonó el estadio. El parte policial del suceso habla de “paro cardíaco” como causante de la muerte.



'Se me fue el gordo'

Policía dispara contra camarógrafo. Foto: TyC Sports

Según consignó '0221', Regueiro, apodado “Lolo”, fue un querido jugador del club del ascenso Villa San Carlos y también había jugado en la Liga Amateur Platense.



Según el parte policial, el hincha de Gimnasia falleció producto “de una muerte súbita” y un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. En el lugar se le realizaron maniobras de RCP sin éxito.



Ante la falta de avances, se decidió su traslado en “ambulancia de servicio privado”, pero sin embargo, ya ingresó “al hospital San Martin sin vida”.



Juliana Reguiero, su hija, hizo una publicación más tarde en su cuenta de Facebook. “Vinimos a alentar al lobo y se me fue el gordo....”, escribió.



Y agregó: “Quiero avisar acaba de fallecer mí papa Cesar Gustavo Lolo Regueiro”.



Por su parte, el club Boca Juniors manifestó en las redes su pesar por la muerte de Regueiro. “Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión”, afirmó la entidad.



Como publicó 'La Nación', los incidentes se generaron cuando los efectivos de la Policía bonaerense quisieron cerrar las puertas de acceso cuando el estadio ya estaba colmado media hora antes del evento.



La decisión generó la furia de los hinchas que hasta ese momento no habían podido ingresar. Al parecer varios socios, con entrada ya comprada, se encontraron en esa situación. Y estalló la furia.



El intendente de La Plata, Julio Garro, sugirió que hubo sobreventa de entradas en declaraciones a LN+.

Lamentamos el fallecimiento de Carlos “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2022

