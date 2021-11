Por amenazas, técnico de la eliminatoria podría abandonar el cargo

Bolivia goleó 3-0 este martes a Uruguay en La Paz en el partido que abrió la decimocuarta fecha de la eliminatoria sudamericana para Catar-2022, volvió a pelear un espacio para el próximo Mundial y empujó a los charrúas hacia el despeñadero.

El director técnico de Bolivia, el venezolano César Farías, mostró su felicidad por el triunfo, pero sorprendió al revelar que sufre amenazas en el país.



"Hay muchas cosas como para estar feliz, pero la felicidad no es completa", afirmó

Farías, de 48 años y técnico de la Verde desde mediados de 2018.

Reunión clave para su futuro



“He recibido tres amenazas de distintos aspectos, uno porque no se convoca a un jugador y otro porque fui el primero en ingresar al camerino y encontré entre nueve y diez personas invadiéndolo”, afirmó.



El DT nnunció una reunión con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, para analizar lo que sufre, sin mencionar el asunto será causal para dejar el cargo.



“Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia. Conversaré con los jugadores, conversaré con el presidente Costa a quien le agradezco por ser solidario en esta última doble fecha. Yo ahora tengo que tomarme un tiempo, pensar. Me reuniré con el Presidente (de la FBF) y analizaré cosas”, señaló.



El entrenador de Bolivia confesó que ya había recibido amenazas anteriormente y no las había revelado; pero esta vez decidió hablar y denunciar porque “excedieron los límites”. “Yo no estoy para que me impongan alineaciones o me impongan convocatorias y estén amenazando a mi familia”, concluyó.



