La Selección Colombia ya tiene sus convocados para los partidos contra Bolivia y Venezuela en las fechas finales de la eliminatoria al Mundial de Catar.

A ocho días del juego contra los bolivianos, el próximo jueves en Barranquilla, el técnico rival, César Farías, analizó el momento de su equipo y de Colombia.

Farías quiere ir a ganar

Sobre el momento de Colombia y su falta de gol, Farías habló con el programa F90 de ESPN, y dijo: "Chance tienen. Hay que esperar, jugar. No todo puede sumar de 6. Esto es de pronóstico reservado. tuvo dos grandes entrenadores, por momentos no hubo estabilidad o no se traduce en goles, por ahí sacó ventaja ecuador, Perú se metió en la pelea, revivió Chile, revivió Uruguay".



En cuanto a lo que espera del juego, opinó: "Colombia nos va a ir a buscar, pero nosotros tenemos que tener la valentía de seguir en nuestra línea. Tenemos que ir a Barranquilla pensando en cómo poder anotarles goles a Colombia!".



Agregó: "Tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia y creer en nosotros mismos, sabemos de la calidad del futbolista colombiano, la experiencia que tiene y la necesidad que tiene hoy, pero depende de nosotros y la capacidad de revelarnos y hacer lo que hemos hecho bien en la eliminatoria".

Finalmente, concluyó que no hay explicación a la mala racha de Colombia: "El fútbol no tiene receta, cuando te encierras en el camerino hay cosas que suceden que desconocemos, y seguramente todos quieren ganar, yo quiero ir a ganar a Colombia, después viene la realidad y a ver qué pasa. Muchas veces hay cosas en el fútbol que no tienen explicación".



