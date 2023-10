César Farias, con la voz quebrada, agradece a dueño de Águilas por confiar en él, video

El técnico venezolano César Farías es gran protagonista del campeonato colombiano, pues tiene a Águilas Doradas puntero y como favorito para los cuadrangulares semifinales.

Farías, agradecido

Al término del encuentro de la fecha 19 ante Envigado, este miércoles, el entrenador se conmovió por alcanzar una nueva fecha sin perder y con la voz cortada agradeció al dueño del club, Fernando Salazar, quien se encontraba en la sala de prensa, por recibirlo.



“Le quiero agradecer públicamente, hay momentos en la vida que uno no huele bien, decía un gran mentor que tengo, cuando uno gana, todos olemos a Chanel, pero cuando perdemos o tenemos alguna circunstancia adversa, no todo el mundo se acuerda de uno para bien. No es una situación agradable, usted y la señora Paola no dudaron en traerme, me dieron la oportunidad, quiero agradecerle a usted y a todo el pueblo colombiano”, dijo el entrenador en la rueda de prensa.



Salazar tomó la palabra y le respondió: “Gracias, maestro Farías, por venir al Fútbol Colombiano y creer en nosotros, es una bendición de Dios, no es la mano mía, es la mano de Dios a través del maestro, un hombre recto y noble”.



Antes de llegar a Águilas, Farías fue despedido del Aucas ecuatoriano, club con el que salió campeón del torneo local, por agredir a un jugador de Delfín.

DEPORTES

Más noticias de deportes