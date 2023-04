El fútbol es un deporte impredecible y cargado de emociones. Por eso es tan apetecido por millones de fanáticos al rededor del mundo que siguen la pasión por el juego, apoyando al equipo que mejor represente sus gustos particulares. Los hooligans o las barras bravas son muestra de ello, aunque sus actuaciones muchas veces estén alejadas de lo deportivo.



(Lea: Insólito accidente del bus de River Plate en Tucumán).

Y es que si aquellos que ven el juego desde las gradas o los medios de comunicación palpitan cada acción como propias, ni hablar de los 22 atletas que se ganan la vida con cada encuentro en la cancha. Una variedad de emociones que se expresa con cada grito de gol, gambeta y entrada.



Sin embargo, pueden ocurrir momentos en el que los sentimientos le ganan a la razón, provocando eventos un tanto desafortunados que generan el malestar del público, los organismos rectores del balompié y desencadenar actos de violencia.



Así las cosas, le mostramos algunas de las celebraciones desproporcionadas que causaron indignación el mundo del fútbol.

Giorgio Katidis



La celebración de Giorgio Katidis quedó en la historia del deporte internacional por la dura sanción que le impuso la Federación Helénica de Fútbol al jugador luego de que hiciera el saludo nazi después de marcar un gol.



El hecho sucedió en 2013, durante un partido entre el AEK de Atenas y el Veria F.C. El tanto de katidis le dio la victoria al equipo capitalino, faltando cinco minutos para dar por terminado el encuentro. El hecho generó que fuera suspendido de por vida de la selección griega y se le prohibió competir por un año entero.



(También: Cristiano Ronaldo se sacude y regresa al gol: video).

Orlando Berrio



Atlético Nacional se jugaba el paso a la semifinal de la Copa Libertadores de América contra Rosario Central. El partido de vuelta lo recibió el ‘verdolaga’ en el Atanasio Girardot con un marcador adverso de un gol por cero.



La situación empeoró cuando el equipo argentino marcó en Medellín y obligó al cuadro paisa a convertir tres anotaciones, pues el gol de diferencia aún existía en torneos CONMEBOL. Los goles llegaron, pero con ella una gresca campal entre los dos equipos, tras el gol del pase a semifinales de Berrio.



El cartagenero le celebró en la cara desmesuradamente al arquero Sebastián Sosa, lo que provocó la reacción del entonces plantel dirigido por el ‘Chacho’ Caudet. Según declaraciones póstumas al encuentro, Berrio manifestó que lo hizo porque el guardameta argentino supuestamente le dijo comentaros racistas.

Carlos Tévez



Superclásico argentino River-Boca, 2004. Carlos Tévez empató el encuentro con un gol al minuto 88. Acto seguido, se quitó la camisa y empezó hacer el gesto de una gallina, con los codos encogidos y moviéndose de arriba a abajo, para provocar a la hinchada cruzada.



El hecho generó que el árbitro del encuentro tomara la decisión de expulsarlo, pero las críticas llegaron en los medios de comunicación, donde manifestaron que el ‘apache’ tomó una actitud retadora que pudo haber provocado serios problemas entre las barras bravas.



(Le puede interesar: Luis Díaz rompe silencio y deja emotivo mensaje por su lesión y regreso, video).

Robbie Fowler

Aquel 3 de abril de 1999, quedará en la memoria del deporte por siempre. Se jugaba el clásico de la ciudad entre el Liverpool y el Everton. Durante todo el partido la afición ‘blue’ trató de drogadicto a un polémico Robbie Fowler, quien se destacó por su calidad en el pie, pero también por sus escapadas nocturnas.



El delantero marcó de penalti uno de los dos goles que hizo en aquel encuentro, se dirigió a la línea de fondo y realizó un gesto que provocó todo tipo de reacciones, pues simuló oler una línea de cocaína sobre el límite de cal. Al levantarse volvió a festejar el tanto, pero esta vez contra la tribuna llena de hinchas ‘Toofies’.



Una década después, aseguró que no se arrepentía en declaraciones al programa ‘FourFourTwo’: "En absoluto. Los fanáticos del Everton me atacaron mucho durante ese partido. Sabía lo que estaba haciendo. No me importaba. Era una oportunidad de terminar después del abuso que sufrí".



El hecho le provocó una sanción de 34 mil libras (200 millones de pesos al cambio de moneda de hoy) y cuatro fechas de sanción.

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias