Cuatro causas del fracaso del Medellín en la Copa

Independiente Medellín sigue en su mal momento. Ahora perdió contra Boca y se despide de la Copa Libertadores de manera anticipada, con cuatro derrotas en cuatro partidos. Acá, algunas causas de su desastre actual.

1. juego sin propuesta: una vez más quedó demostrado que este Medellín carece de armas para generar un juego agresivo, incluso de local. Contra Boca mostró un partido plano, sin sorpresa, sin capacidad para buscar la victoria. Se limitó a estar en la cancha y a esperar a ver cuando se iba a entusiasmar Boca. La presentación del DIM fue muy pobre. Se confirmaba con un empate y perdió.



(Lea además: Medellín naufragó: perdió contra Boca y se despidió de la Libertadores)



2. Desconfianza: tal como admitió el técnico Bobadilla al final del partido, este equipo anda sin confianza, los jugadores juegan como presionados, como pendientes del error. El gol de la derrota es una muestra de ello. Un regalo producto de los nervios y la desconcentración. En Medellín entraron en esa etapa de las derrotas que atacan la confianza del equipo. Sus decisiones en la cancha.



3: Sin refuerzos: Lo que vive el DIM en la actualidad es el resultado de decisiones incomprensibles desde la dirigencia. El equipo se fue desprendiendo de sus figuras o jugadores importantes o experimentados, como Cano, Ricaurte, Adrián Arregui, Federico Laurito, Juan Fernando Caicedo, Hernán Pertuz, en fin. La apuesta por sangre nueva era muy arriesgado para salvarse en la Copa Libertadores.

(Lea también: Bobadilla, dolido con la derrota, admite el mal momento del Medellín)



4: Mano del DT: a Bobadilla le está costando levantar a este equipo. Enderezar el curso con una nómina tan liviano será un enorme reto. El DT asume la responsabilidad, por aceptar este plantel, por no ver refuerzos de peso. Bobadilla admitió que las cosas van mal y tienen que mejorar, pero el panorama no es nada alentador. Ya quedó afuera en la Copa y no pinta bien en la Liga.



