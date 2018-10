Catar derrota 4-3 al Ecuador de 'Bolillo' Gómez

Catar derrotó a Ecuador por 4-3 en un partido convertido en un festival de goles en el que los andinos estuvieron siempre por detrás en el marcador pero siempre dieron la cara.



Ecuador comenzó el partido tratando de imponer el juego de posesión y tomando la iniciativa del juego, una actitud que los cataríes contrarrestaron buscando salir al contraataque.

En el minuto 31 una falta cometida por Palacios sobre Correia, hizo que un centro de Haydos a Akram Affif se convirtiera en el primer gol para los cataríes. Cuatro minutos, una pérdida del balón de Diego Palacios en el área catarí acabó en contragolpe en el que Almoez Abdulla se recorrió todo el campo para marcar con la derecha en el minuto 35 y poner el 2-0.



El portero catarí Ali se multiplicaba para tapar las ocasiones ecuatorianas. Ya en la segunda mitad, un penalti de Erazo sobre Almoez fue convertido por el capitán catarí Hasan Al Haydos en el 3-0 (m.60). Pese al marcador Ecuador siguió dando la cara y cinco minutos después Enner Valencia colocaba un balón en la escuadra para descontar.



Los cataríes, no tardarían en reaccionar y de nuevo Al Moez Abdulla, marcaría el cuarto gol para los cataríes en el minuto 67. Desde ahí, hasta el final Ecuador echó el resto tratando de enjugar la diferencia en el marcado. Un error defensivo acabó en robo a los 70 minutos para que Valencia de nuevo batiera al meta catarí.



Con el 4-2 servido el colegiado jordano mostró entonces tarjeta roja a Erazo dejando a los andinos con 10. Sin embargo, en el minuto 89 la Tri encontró premio en un remate de José Francisco Cevallos dentro del área. En el minuto 93 una protesta de Enner Valencia al árbitro por una mano de Bassam Al Rawi, terminó en la segunda roja del partido.

'Parecían un Mercedes y nosotros un Renault 4': Hernán "el Bolillo" Gómez

El técnico de la selección de Ecuador, el colombiano Hernán "el Bolillo" Gómez, no quiso poner excusas en la derrota por 4-3 de su equipo contra Catar, aunque admitió que el viaje hasta la península arábiga fue un elemento que pesó en las piernas de sus hombres. "Físicamente fue superior Catar, en el uno contra uno perdimos. No fue un buen partido, no hay que sacar disculpas, pero se siente el viaje y por eso no hay coordinación y hay pérdidas de balón", afirmó Gómez en rueda de prensa tras el partido.

Hernán "el Bolillo" Gómez. Foto: EFE

"Las dificultades de hoy fueron sobre todo físicas, fueron mas rápidos, parecían un Mercedes y nosotros un Renault 4. No tuvimos trabajo suficiente para dar una coordinación táctica del equipo", manifestó. El equipo ecuatoriano tuvo que jugar además en inferioridad numérica en la parte final del partido por la expulsión de Frickson Erazo al que acompañó Valencia cuando expiraba el partido.



"Cuando uno no se siente bien físicamente, pierde la cabeza, no fue un día bueno para nosotros en condición física, no nos salían las cosas, no era un día apto para dar un buen nivel", añadió.

El técnico colombiano alabó la actuación del conjunto liderado por el entrenador español Félix Sánchez, que mostró una organización y capacidad de reacción rápida en contraataque durante todo el encuentro. "Vi un equipo rápido, preciso, organizado tácticamente, me hubiera gustado verlo ante un mejor rival porque hoy no lo fuimos", sentenció.







EFE