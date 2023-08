La historia de Catalina Usme es la historia de la selección colombiana femenina: resistencia, lucha y entrega, entre otros valores, que llevaron a las cafeteras a alimentar un sueño que las llevó hasta cuartos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en los que cayeron con Inglaterra.

Y es que la atacante de 33 años, que también es el mayor referente del América de Cali, es la goleadora histórica de Colombia con 52 tantos anotados en los últimos 13 años con el equipo tricolor. De esos tantos dos llegaron en la Copa del Mundo: uno de penalti en el triunfo 2-0 ante Corea del Sur en la fase de grupos y el otro, uno importantísimo, ante Jamaica, que supuso la clasificación a los cuartos de final.



De ahí el dolor que sintió hoy al ser eliminada contra Inglaterra.

El llanto de Usme que pocos vieron

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Usme Foto: Efe

El camino no ha sido fácil, pues Usme (Marinilla, 1989) en la gloria y en el fracaso, vivió la era difícil para el fútbol femenino en Colombia y también los últimos años, cuando el equipo se ha bañado de gloria. Todo esto, por supuesto, como una de las referentes del conjunto y el ejemplo a seguir para las más jóvenes.



Su trayectoria, en la que también cuenta con dos títulos de liga con las Diablas Rojas y un oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es una guía para algunas de sus compañeras más jóvenes como Linda Caicedo o Ana María Guzmán.



"Para ella es más importante el equipo, no se interesa por ser la más goleadora ni nada", dijo a la emisora 'Blu Radio' Andrés Usme, seleccionador de Ecuador y hermano de la atacante que la dirigió en el América de Cali hasta el año pasado.



Eso se refleja siempre en lo que dicen sus compañeras, especialmente las más jóvenes como Linda Caicedo, que la admira tanto como a la delantera estadounidense Alex Morgan.



Y este sábado, Usme no logró ocultar su dolor. Así se vio en un video que no fue parte de las principales transmisiones.

“Amo que hayamos podido construir el mundial que hemos construido. Amo hacer historia como lo hemos venido haciendo”



(…) “Soy una convencida de que las cosas hay que construirlas desde el amor” Catalina Usme: histórica. No tenemos palabras para agradecerles. Son gigantes 😭🇨🇴💪🏼 pic.twitter.com/Nf1xeAaEd9 — Sofía Romero Franco (@sofiaromerof) August 12, 2023

(Linda Caicedo le habla a Colombia en video de llanto: 'Salimos de una forma muy triste').

Más noticias

EFE