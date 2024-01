Catalina Usme contó su peor drama: el día que casi muere en la cancha y la reanimaron

Catalina Usme ha vivido, en más de 12 años de carrera, toda la evolución del fútbol femenino en Colombia. En algún momento, cuando las cosas no avanzaban, su hermano, Andrés, le insinuó que dejara el deporte y se pusiera a estudiar. Enérgica y firme, como en cada paso de su vida, Catalina le replicó: “Para estudiar voy a tener toda la vida. Para el fútbol, no”, le dijo. Y mal no le ha ido.

Catalina es hoy en día el gran símbolo del fútbol femenino colombiano, por todo lo que le ha demostrado y su aporte a la Selección.



Su presente está en la liga mexicana, pues tras dejar al América es nueva jugadora del Pachuca.

El drama de Usme

Selección Colombia femenina. En la foto, Catalina Usme (centro).

Usme, en una entrevista con el programa Los Informantes, relató aspectos de su vida y de su carrera.



Uno de los fragmentos más emotivos fue su relato sobre un episodio que vivió en la cancha, donde casi muere.



"Tuve un evento, con la Selección Colombia, en Chile, donde me tienen que reanimar en la cancha. Caí desplomada de un codazo en la cabeza y perdí el conocimiento. Me acuerdo que, en ese entonces, la doctora dijo que había muerto, pero me reanimó de inmediato”, contó Catalina.

Catalina Usme

Luego, recordó su charla posterior con su mamá. “Cuando llego a casa, le cuanto a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: ‘vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara; el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo”.

Usme es la goleadora histórica de la Copa Libertadores femenina, con 31 anotaciones (19 con Formas Íntimas, 4 con Santa Fe y 8 con América) y figura de la Selección. Ahora se alista para conseguir nuevos logros con el Pachuca.





