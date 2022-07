Catalina Usme ha vivido, en más de 12 años de carrera, toda la evolución del fútbol femenino en Colombia. En algún momento, cuando las cosas no avanzaban, su hermano, Andrés, le insinuó que dejara el deporte y se pusiera a estudiar. Enérgica y firme, como en cada paso de su vida, Catalina le replicó: “Para estudiar voy a tener toda la vida. Para el fútbol, no”, le dijo. Y mal no le ha ido.

Ahora, a los 32 años, está lista para buscar uno de sus sueños pendientes, pelear por el título de la Copa América Femenina con la Selección Colombia. Ya tiene muchos logros individuales para mostrar, como el de la mayor goleadora de la Liga Femenina colombiana, con 55 goles (un torneo que no existía hasta 2017 y que con su impulso y el de sus compañeras de generación se hizo realidad).



Además, Usme es la goleadora histórica de la Copa Libertadores femenina, con 29 anotaciones (19 con Formas Íntimas, 4 con Santa Fe y 6 con América), aunque insiste en que para ella, el logro colectivo está por encima del individual y por eso, en octubre, lo intentará de nuevo.



(Además: Piqué y Shakira, otra bomba: sus hijos ya conocieron a la 'amiga especial')



Y con la Selección Colombia, también está a la cabeza de la tabla histórica de artilleras, con 37 tantos. Pero ella sabe que eso no es suficiente.



“Creo que Cata, aparte de ser una gran deportista, talentosa como jugadora, es una gran líder: con su ejemplo arrastra una responsabilidad grande y lo asume así. Es ejemplo para las otras niñas, como futbolista y como líder. Tiene una gran vocación, hala mucho al grupo”, dice Andrés, hoy técnico del América de Cali, equipo que se convirtió en la casa de Catalina.



Nacida en Marinilla (Antioquia), en su casa se respiraba fútbol. A tal punto que su padre, José Domingo, ya les había dado como primer regalo a sus dos primeros hijos, Diego y Carlos Andrés, un balón de fútbol.

“Creo que Cata, aparte de ser una gran deportista, talentosa como jugadora, es una gran líder: con su ejemplo arrastra una responsabilidad grande y lo asume así". FACEBOOK

TWITTER

Cuando le estaban haciendo la ecografía a su mamá, Luz Marina Pineda, para saber el sexo de la bebé que estaba por llegar, le preguntaron a José Domingo si también tenía el balón listo. Dijo que sí. ¿Y si era niña? “Pues también va a jugar al fútbol”. La tenía clara.



A los 5 años ya pateaba la pelota junto a sus hermanos y asistía todos los domingos a ver jugar a su padre. Y así, poco a poco, fue integrando equipos en su pueblo natal, hasta que se cansó de jugar contra los niños y preguntó dónde había un equipo femenino.



La respuesta estaba en Medellín. Allá funcionaba Formas Íntimas, uno de los equipos pioneros del fútbol femenino en Colombia, que hoy, convenio mediante, juega la liga profesional con los colores del Deportivo Independiente Medellín.



(Además: Nairo Quintana y el sablazo dirigido a sus críticos en el Tour de Francia)

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Usme, jugando con Formas Íntimas en la Copa Libertadores de 2015. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

El sacrificio era grande. Todos los días, Catalina recorría los 27 kilómetros entre Marinilla y Medellín para ir a entrenar. Después se fue a vivir a la capital antioqueña y, como el fútbol no daba para todo, tenía que trabajar.



Llegó a hacer turnos de mesera, en los que le pagaban 400 mil pesos quincenales. De allí salía a las tres de la tarde a los entrenamientos en Formas Íntimas. Y luego, a ganarse algunos pesos más, 16 mil por turno, en un almacén de cadena, haciendo inventarios.



Y además, cuando empezó a hacerse un nombre en el fútbol, recibió una beca para estudiar en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con la meta de volverse profesional en deportes. Y allí, la travesía se alargó: a las 6 de la mañana salía de su casa en bicicleta, estudiaba y luego seguía el resto de la rutina. Cerraba la jornada con otro viaje de regreso, también en bicicleta. Un ritmo agotador.



“Era una travesía brava, casi una hora de viaje: salía a estudiar, entrenaba, volvia, otra vez a entrenar, era un ritmo pesado. Para ella, eso no fue nunca una dificultad. Si algo resume lo que es Cata es la disciplina, es la mujer mas disciplinada que yo conozco, siempre esta buscando una mejor versión, siempre quiere más, ha sido como el diario de ella”, recordó Andrés, su hermano.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Usme, en sus comienzos con la Selección Colombia, en 2010. Foto: Daniel Bustamante. Archivo EL TIEMPO

En el 2006 fue convocada por primera vez a una Selección Colombia, la Sub-20 que participó en el Sudamericano de Chile. Y cuatro años después ya hacía parte del equipo de mayores, en el que, poco a poco, fue llegando una generación que hoy sigue teniendo representación en el equipo, como Sandra Sepúlveda, Daniela Montoya, Tatiana Ariza, y otras que también pasaron con mucho brillo, como Yoreli Rincón y Natalia Gaitán.



Ese grupo obtuvo la primera clasificación a un Mundial Femenino, en 2010, al terminar de segundo en la Copa América de Ecuador. Y también logró la casilla para los Olímpicos de Londres 2012, un torneo que representó el primer gran golpe de la carrera de Catalina.



Cuando disputaba para su primera olimpiada, Usme sufrió una grave lesión: se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco medial de la rodilla derecha. Duró un año por fuera de las canchas y regresó justo para jugar de nuevo la Copa Libertadores femenina con Formas Íntimas, en la primera ocasión en que Colombia estuvo cerca del título. El equipo llegó a la final, que perdió con São José, de Brasil, por 3-1.



La carrera de Usme parecía volver a su rumbo, pero en agosto de 2014 sufrió otro golpe, que pudo ser definitivo para su carrera. Mientras entrenaba con Formas Íntimas en Guarne, se volvió a romper los ligamentos de la pierna derecha. En la lesión de 2012, la Federación Colombiana de Fútbol corrió con los gastos de la operación y de la fisioterapia. Esta vez, Catalina estaba desamparada: al no ser un equipo profesional, no tenía contrato de trabajo y por eso no había cómo hacerle la cirugía.



Pero Catalina tiene ángel. Mauricio Palacio, un médico de la clínica Medellín, de El Poblado, se enteró de su caso y la llamó. Le ofreció operarla sin ningún costo. Y una fisioterapeuta, Andrea Katich, se puso al frente de su recuperación, también gratis.



Sin Catalina, la Selección Colombia clasificó al Mundial de Canadá de 2015. Eso fue una motivación para su recuperación. Se puso como meta estar en la lista del técnico Felipe Taborda. Muchos daban por terminada su carrera, y los más optimistas le ponían un plazo de año y medio para volver. Lo hizo en tres meses.



Catalina entrenó más fuerte que nunca. Si sus compañeras lo hacían en una sola jornada, ella lo hacía a doble turno. Incluso llegó a sobreesforzarse y más de una vez terminó vomitando en las canchas de la Federación. No quería dar ninguna ventaja.



De dientes para afuera, Usme se mostraba muy fuerte. “Mi recuperación ha sido satisfactoria, desde la parte física y mental. El proceso marchó sin complicaciones, realmente fue fácil. Estar acá de nuevo es muy emocionante porque era algo en lo que pensaba”, le dijo a EL TIEMPO en marzo de 2015, tres meses antes del Mundial.



El esfuerzo valió la pena. Taborda la incluyó en el listado definitivo para Canadá 2015. Y Catalina respondió mejor que nunca. En su primera participación mundialista, en Alemania 2011, Colombia no anotó goles y solo ganó un punto.



Cuatro años después, Colombia superó las expectativas. Logró su primera y, hasta ahora, única victoria mundialista, al derrotar 2-0 a Francia, un equipo que venía de ser semifinalista cuatro años antes. El segundo gol, que selló el triunfo, lo hizo Usme. Tras un mal rechazo de la portera francesa. Diana Carolina Ospina tomó la pelota y dejó a Catalina lista para anotar.



(En otras noticias: Antirrécord del Tolima en la Libertadores: la peor goleada de la historia)



El fútbol profesional aún no estaba en los planes en el país y muchas de las jugadoras alternaban competencia con el futsal. Una de ellas fue Catalina, que, incluso, llegó a jugar en la Selección, y con mucho éxito: en 2015 hizo parte del equipo que ganó la Copa América de la especialidad, en Uruguay.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Usme (10), en la Copa América femenina de futsal que ganó la Selección Colombia en 2015. Foto: Comité Olímpico Colombiano

El grupo sufrió un duro golpe al quedar eliminado del Mundial de 2019 en Francia y en la Federación Colombiana de Fútbol llegaron a pensar en arrancar de cero: Álvaro González Alzate, vicepresidente del a entidad, llegó a proponer en volver la Selección Sub-23 y en regresar a una liga semiprofesional.



Por fortuna, ninguna de las dos ideas prosperó y la Selección tuvo revancha, al lograr su primer título, en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019. Catalina marcó dos goles, en la semifinal contra Costa Rica y en la final contra Argentina.



Usme, poco a poco, ganó el reconocimiento internacional y ahora, para la Copa América que comienza mañana en Cali, es una de las figuras del torneo. Los medios internacionales, desde hace varios años, la tienen en la órbita.



El diario Olé, en enero de este año, le preguntó qué les diría a quienes le dicen que quieren ser como ella. Cata fue contundente: “¡Que no! No pueden ser como yo, tienen que ser mejores. Creo que los tiempos evolucionan, cambian y nosotras no tuvimos todas las posibilidades que ellas van a tener. Tienen que aprovecharlas y parte de eso es superar a las personas que tuvieron como referentes”.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc