Para María Catalina Usme Pineda, la histórica goleadora de la Selección nacional (52 tantos), su vida no pasa por el qué sino por el cómo. ¿Qué? 52 goles vestida de amarillo y 31 para otro récord en Copa Libertadores Femenina dicen poco sobre lo que ha sido el camino que eligió y que defendió, incluso cuando tenía que trabajar como mesera, supervisar inventarios y entrenar, robándole minutos al reloj para abrirse camino en el Mundial Femenino 2023.

Un día después de la victoria 1-0 contra Jamaica con un golazo suyo que mandó a Colombia a los cuartos de final por primera vez en la historia de una Copa del Mundo femenina de mayores, Usme, de 33 años de edad, mira hacia ese pasado, hacia las dos lesiones de ligamento cruzado que amenazaron su carrera, y encuentra, para todo, un sentido: felicita a las jugadoras abrazándolas y ‘dándoles picos’ o las fortalece con dosis dobles a la hora de las derrotas. Le importan más ellas que su propia virtud para resolver un partido durísimo para Colombia.



La mejor

La Fifa la escogió como la jugadora del partido. Fue la más valiosa por su gol definitivo. Por eso las cámaras de la TV la separan del resto y le apuntan. Catalina habla y los ojos se le empozan. Catalina, la grande de la Selección Colombia, lloró en una muestra de emoción merecida por el presente y por el pasado.



“Se me pasan tantas cosas por la cabeza que no puedo describir lo que estoy sintiendo. Son años de amar esto, años de trabajo, de luchar, de todo. De caídas, volver a levantarse, y conseguir un paso a una instancia tan importante es increíble. Y Dios es increíble y ha sido fiel creyente de que este equipo puede con más”, declaró antes de repetir: “No puedo describir lo que estoy sintiendo”.



Minutos después, en la zona mixta, ese corredor por el que pasan las jugadoras frente a la prensa que les dispara ráfagas de preguntas al paso, Usme, la paisa nacida en Rionegro, la crac del América de Cali, la que habla duro, no para de recordar el camino que la trajo hasta aquí: “Ahora es más complicado: cuando nos tocó a nosotras no veíamos a nadie, no teníamos un carajo, no sabíamos de nada ni de nadie, pero la presión hoy ha cambiado”, afirma ya sin lágrimas.

Hoy, ella es el espejo en el que miles de jóvenes jugadoras se miran. ¿Cuánto tiempo le falta? Vamos a pensar que no es poco, aunque ella se lo planeó. Hoy, ahora más que nunca, hay que confiar. ¿Pensaba retirarse? ¡Que no lo haga nunca!



“Este equipo tiene una energía increíble, un objetivo claro que es jugar siete finales: ya llevamos cuatro. Disfrutar porque estamos haciendo historia, pero este no puede ser el techo de este equipo, tiene que ser la final del mundo. Así que a tranquilizarnos un poco, pensar de nuevo con cabeza fría y esperar a Inglaterra porque queremos ganar ese partido también, sabemos que tenemos con qué, que tenemos como competirle a cualquier equipo del mundo. Así que vamos a seguir soñando en grande para seguir consiguiendo metas”, contó.



¿Este gol es el más importante de su carrera deportiva? ¿Qué significa?

“Yo solo quiero darle lo mejor de mí al equipo, mi trabajo, mi sacrificio; donde me necesiten, donde quieran que yo juegue, siempre quiero aportar. Hoy fue el gol. Gracias a Dios, se dio en un partido importante para mí, porque es que también lo he soñado, lo he trabajado, lo he visualizado, me he preparado para tener esa frialdad en los momentos más importantes y qué bueno que hoy pude responder con lo mejor que sé, que es hacer goles. Qué bueno que pude responder, porque también tengo el mismo sueño que ellas: jugar la final”.

Para revivir. El gol de Catalina Usme que le dio el paso a Colombia a cuartos de final del #MundialFemenino2023. #Video @DSports pic.twitter.com/6A568TAiPZ — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) August 9, 2023



¿Qué pensó cuando vio venir la bola lanzada por Ana María Guzmán?

“El gol fue en el momento indicado: tenía que apelar a la frialdad al tener el arco de frente. Pero pensé desde antes del partido, todo el día, en hacer lo mejor para el equipo. El gol se me da a mí y pude embocar la que me quedó. Me encanta esa presión: vi que venía el balón y que quedó de frente. Pensé en todos los años por los que hemos estado acá”.



Volvamos al centro de Ana María...

“Es medio gol. ¡No ve que me la puso en el pie! Es que también es muy fácil controlar un balón así. Una personalidad como la de ella (Ana María Guzmán) es la base para jugar cualquier cosa. A ella no se la podía llenar de presión, ¿para qué? Suficiente tenía ya con debutar en unos octavos de final del Mundial, pero es que las jóvenes que están acá tienen una personalidad increíble y eso es lo que hay que tener para jugar un Mundial. Linda, Ana María; Manuela (Vanegas), que es joven, esas peladitas tiene una personalidad la berraca, y qué más necesita usted para un partido en estos. Lo único que le dije a Ana María fue: ‘Confía, es un partido, confía’. Fue extraordinaria”.

Catalina Usme



El partido, muy duro, resultó una partida de ajedrez...

“Sí, Este es un momento muy especial para todas. El gol se da porque lo construimos bien, porque fuimos inteligentes para saber cómo vulnerar una defensa que venía siendo muy sólida, pero sabíamos que era un partido completamente diferente. Era tapar sus virtudes e intentar vulnerarlas cuando tuviéramos la oportunidad. Una de mis virtudes es lo fría que soy ahí, para definir, y sabía que en cualquier momento iba a tener la oportunidad”.



Colombia fue un equipo paciente y serio...

“Esto es un Mundial. Hay que aprender a administrar los momentos del juego. Son partidos de 90 minutos, y no sabes si te vas a ir a un tiempo extra y por eso hay que manejar esos ritmos del partido y leer los momentos. Cuando ya estábamos 1-0 sabíamos que era importante controlar, porque ellas se iban a venir con todo: todos los cambios de ellas fueron ofensivos y por eso sabíamos que por eso nos iban a dejar espacios para poder atacarlas. Las que teníamos la obligación de volver a armar la línea (tarea defensiva en el medio campo) sabíamos que teníamos que dejar dos jugadoras adelante (para el contragolpe) y en eso fuimos bastante aplicadas, como todo el equipo”.

Catalina Usme.



La Fifa le dio el trofeo a la figura del juego...

“La figura fue el equipo. En fase defensiva fuimos aplicadas, ordenadas, rigurosas con las fortalezas que ellas tenían, con todo lo que sabíamos que debíamos controlar. En fase ofensiva también apelamos a nuestras virtudes, a lo que nos ha hecho fuertes: no renunciamos a lo que hemos sido, y ahí están los resultados”.



Ahora se viene la superfavorita Inglaterra...

“Vamos de tú a tú. No vamos a especular. Vinimos a jugar siete finales y tenemos la certeza del trabajo, lo podemos construir y lograr lo que queremos. A Inglaterra la vamos a mirar de frente”.

Jenny Gámez

Enviada especial EL TIEMPO Y FUTBOLRED​