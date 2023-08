Catalina Usme dio una clase de definición y experiencia para meter a Colombia, por primera vez en la historia, en los cuartos de final del Mundial femenino de fútbol.

Curiosamente, la autora de la asistencia fue la jugadora más jóven del equipo, Ana María Guzmán, quien metió un extraordinario cambio de frente para dejar a Usme de frente al arco de Jamaica. Usme controló, levantó la cabeza, anotó y festejó.

La goleadora de la Selección llegó a 52 tantos con la camiseta amarilla y no se cansa de hacer historia. Al final del partido, no pudo controlar las lágrimas.



“Se me pasan tantas cosas por la cabeza que no puedo describir lo que estoy sintiendo”, dijo Usme al final del partido. “Son años de amar esto, de luchar, de todo, de caídas, de volver a levantarse y hoy conseguir un paso a una instancia tan importante… Dios es increíble con nosotros”, agregó.



Usme tuvo la tranquilidad para aprovechar la oportunidad más clara que tuvo en un partido en el que tuvo el sacrificio para retrasarse y buscar a sus compañeras. Pero cayendo en punta, definió el juego y la clasificación.



“La verdad, no pensé mucho, solamente cuando el balón venía pensé en controlar vien para que me quedara un buen remate de frente. Hoy tenía la cabeza muy fría, sabía que íbamos a sacar el partido adelante con mucha inteligencia”, dijo Usme sobre su gol.



La atacante del América de Cali quiere seguir soñando con el título, como lo ha dicho desde el primer día. "Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más, este no puede ser el techo. Ahora vamos por Inglaterra. Este equipo es maravilloso, quiero estar acá con ellas, tenemos que seguir soñando, este equipo tiene con qué", le dijo a Directv Sports.

Otro dato histórico de Catalina Usme



Catalina, con este tanto que marcó en Melbourne, se convirtió además en la goleadora histórica de Colombia en la Copa del Mundo femenina. Lleva dos en esta edición y uno que le marcó a Francia en 2015, en el primer triunfo de la Selección en el torneo.



