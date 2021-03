Cata Usme sigue hablando duro y piensa en la final de la Libertadores

Catalina Usme está lista para jugar su segunda final de la Copa Libertadores Femenina. La primera es poco recordada en Colombia y se dio en un momento en el que el país ni siquiera tenía Liga Profesional. Fue en 2013, cuando hacía parte de Formas Íntimas.

Este equipo, cuya base, posteriormente, tomaron Envigado, en 2017 y 2018, y Medellín, en 2019 y 2020, para participar en el torneo local, alcanzó la final en 2013, la que perdió con Sao José, de Brasil (3-1).



Catalina fue dos veces goleadora de la Copa Libertadores: en 2015, con Formas Íntimas, anotó cinco tantos. Y en 2017, con Santa Fe, hizo otros cuatro. Y es la máxima anotadora histórica del torneo, con 28 anotaciones, igualada con la brasileña Cristiane.



Sin embargo, Usme aseguró que cambiaría todos esos logros individuales por cumplir con un objetivo mayor: ganar la Copa.



“No me interesa ser la goleadora de la Copa Libertadores sino ganarla. Tengo muchos trofeos de goleadora en mi casa que no me recuerdan nada. Cuando estás en un deporte de conjunto tienes que aprender a dejar a un lado los reconocimientos individuales”, dijo Catalina.



“En la historia de todas nosotras va a quedar que quedemos campeonas de la Copa. Yo he sido dos veces goleadora de la Libertadores. ¿Y? Antes de venir acá, le dije a Dios ‘Así no me permitas hacer ni un solo gol, cambio todos mis trofeos de goleadora por ser campeona de la Libertadores”, agregó.

No me interesa ser la goleadora de la Copa Libertadores sino ganarla. Tengo muchos trofeos de goleadora en mi casa que no me recuerdan nada

TWITTER



Usme insistió en que debe fortalecerse el torneo local para darles más oportunidades a muchas jugadoras. “Un proceso bien llevado, bien ejecutado, tiene que dar resultados. Mi llamado de atención es para ellos, para que organicen los equipos femeninos, para que las niñas tengan igualdad de oportunidades. Los que votan son los clubes, los que dicen si se hace la Liga, si no se hace, se hace larga o no, son los clubes. Que nos brinden la oportunidad de tener trabajo”, señaló.



La experiencia de Catalina Usme ha sido clave para enfocar el trabajo de un plantel en el que hay jugadoras, incluso, de 15 años de edad.



“La convivencia es espectacular. Tenemos la fortuna de tener buenas niñas, en el sentido de que son buenas personas. Nos quieren y nos respetan, siempre están dispuestas a escuchar, que estén enfocadas, que no tengan tantas distracciones, que se enfoquen en lo realmente importante. Las que somos mayores siempre estamos para convencerlas, no para exigirles, a la edad que ellas tienen es entrar en discordia con ellas”, aseguró.



Más temprano, en una entrevista en Primer Toque, de Win Sports, Usme habló de cómo vivió la tanda de penaltis contra Corinthians y su experiencia al respecto.



“Yo estuve en ese momento en Panamericanos. Les dije que era muy simple, que ninguna tenía derecho a dudar, que en el momento en que cogiera el balón solo tuviera en la cabeza ‘gol, gol, gol’, que lo íbamos a lograr. A Kate (Tapia) le dije que confiara en su intuición. En esos momentos de presión, de ganas de mostrar lo mejor de ti, que confiara en lo que podía hacer. En momentos tan definitivos, de tanta tensión y de tanta bulla, tómense un segundo, bajen las pulsaciones y no duden nunca. Creo que salió de la mejor manera”, concluyó.



