La Selección Colombia femenina tuvo un estreno soñado contra Corea del Sur, no solo por el 2-0 que le permitió ser escolta de Alemania en el grupo H del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, sino por la solvencia de las jugadoras a pesar de la presión.

A todo se repuso el equipo nacional, y aunque las anotadoras fueron Catalina Usme y Linda Caicedo, dejó otros picos tan altos que merecieron la misma atención por su entrega, su eficiencia y su compromiso.

(Regalarán cerveza si Colombia gana el Mundial femenino: esta es la llamativa propuesta)

Las mejores

Habría sido una historia muy, muy distinta, de no ser por la arquera Catalina Pérez. De no ser por las tres atajadas fenomenales del inicio del partido, una volada espectacular, un balón cerrado abajo, un centro llovido que superó a toda la zaga, la ansiedad de la que hablaban las jugadoras nacionales se habría transformado en una presión muy compleja que habría hecho imposible el lucimiento de las atacantes.



(Mundial Femenino: jugadora de Estados Unidos responde a críticas por no cantar himno)



Fue la arquera quien alivió la carga y proyectó la seguridad necesaria para que Colombia se sacudiera del incómodo control inicial de las asiáticas. Para el segundo tiempo pudo evitar la caída de su arco.



Pero no solo ella se lució en la zona posterior: lo de Manuela Vanegas fue conmovedor. Arrancó el partido con una bien ganada tarjeta amarilla, fruto del ímpetu con el que siempre va al mano a mano, pero la controló bien y pudo sortear, con esa potencia de siempre, la advertencia.



A cada cierre, a cada duelo personal, a cada choque fue con la vida misma, incluso le alcanzó para proyectar sendos centros y convertirse en una preocupación para la débil Corea, que sabía de su potencial en el juego aéreo, pero no lograba anticipar sus veloces salidas, especialmente en el complemento.

Facebook Twitter Linkedin

Mayra Ramírez. Foto: FCF



Le faltó precisión, como a todas y todos los laterales zurdos de la Selección nacional a la hora del centro.



Y qué decir de Mayra Ramírez. Sí, al tener que retroceder tanto para rearmar la figura, se pudo perder buena parte del juego aéreo que se pretendía desde la alineación titular, pero después esa fortaleza fue migrando a un compromiso defensivo que les alivio las cargas a sus compañeras del medio hacia atrás y agotó a las coreanas, que perdieron cada choque ante semejante derroche de potencia.



(Miguel Ángel 'Superman' López: decisión del Team Medellín tras sanción de la UCI)



Jenny Gámez

editora de Futbolre

Sydney