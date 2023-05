LaLiga ha informado de que “ha solicitado todas las imágenes para investigar” los incidentes ocurridos en Mestalla durante el partido entre Valencia y Real Madrid (1-0) en el que el brasileño Vinícius Junior denunció insultos racistas por parte de unos aficionados.

“Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF – Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, LaLiga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido. Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, ha asegurado la entidad en un comunicado.

Según la patronal del fútbol español, llevan tiempo persiguiendo estas actitudes racistas contra Vinícius, por la que ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas 2 temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalía de Odio y los Juzgados”.



El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco) recogió en el acta del partido que “un espectador” gritó al brasileño Vinícius Junior “mono, mono” y que por ello activó el protocolo de racismo, para se hiciese el correspondiente aviso por megafonía.



Además, señaló que activó el protocolo de lanzamiento de objetos después de que en esa misma zona cayeran “varios objetos” en el área del Real Madrid.

Detenciones

Se conoció que la Policía Nacional detuvo a tres jóvenes que se vieron en el hecho en Mestalla, 48 horas después de que la Fiscalía de Valencia comenzara la investigación.



Se comunicó que todos hacen parte del grupo ultra Frente Atlético y uno de ellos es hijo de un guardia civil.

Vinicius Junior Foto: Kai Forsterling. Efe

El DT



Al término del partido, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó que el encuentro debería de haberse detenido por los insultos racistas de todo el estadio, no de un solo aficionado, a Vinícius Jr, y declinó hablar de fútbol habitual rueda de prensa posterior.



“He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he preguntado si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinícus”, dijo tras el partido.

