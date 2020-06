Las nuevas denuncias de la expareja de Villa y su consumo de licor

El proceso sigue su curso y cada vez más salen a la luz nuevas revelaciones en la trama de posible violencia de género del futbolista colombiano Sebastián Villa y su expareja Daniela Cortés. Con el paso de los días, la denunciante sigue contando nuevas cosas sobre su relación.



En esta oportunidad, Cortés habló sobre un posible problema con el licor que tenía el actual jugador de Boca Juniors, lo que lo hacía poner mucho más agresivo, tras su consumo.



"En el encierro Sebastián tomaba mucho alcohol. Antes tenía problemas con el alcohol pero sólo cuando le daban descanso. Tomaba en los descansos, después de los partidos. Se emborrachaba. Y obviamente con el alcohol se volvía más agresivo", dijo la expareja de Villa en entrevista con Los Ángeles de la Mañana, de El Trece.



Además, Daniela Cortés aseguró que las agresiones comenzaron una vez llegaron a vivir en Argentina, porque cuando compartían en Ibagué no tuvieron estos problemas.



"Sebastián arranca con la violencia acá en Buenos Aires, porque cuando estábamos allá, en Ibagué, era una persona muy tranquila. Acá comenzaron los celos, comenzaron las agresiones, los insultos". Muchas veces fue agresivo conmigo delante de mi hija", añadió.



Finalmente comentó: "Al estar en otro país, lejos de todos mis allegados, él se aprovechó de esa situación. Se aprovechó de que estaba acá sola, acá no tenía a nadie, en ese momento no teníamos amistades, él era mi única compañía, entonces aprovechó eso para agredirme".



