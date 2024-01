Avanza juicio contra Rubiales por beso forzado a Hermoso: Audiencia cita testigo clave

La Audiencia Nacional ha ordenado citar como testigo a la actual seleccionadora española femenina de fútbol Montse Tomé en el caso Rubiales, en el que el juez ha propuesto sentar en el banquillo al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, el pasado 20 de agosto.



La sección tercera de lo Penal ha instado al juez del caso, Francisco de Jorge, a que escuche a la entrenadora a petición de su antecesor, Jorge Vilda, para que aclare si su decisión de no convocar a Jenni Hermoso en dos partidos estuvo relacionada con la negativa de la jugadora a firmar un comunicado conjunto con Rubiales.

Montse Tomé Foto: Thomas Coex. AFP

El auto de la Sala se ha conocido el mismo día en que se ha hecho pública la resolución en la que el magistrado propone juzgar a Rubiales, Vilda, al director de la selección femenina, Albert Luque; y al responsable de 'marketing' de la Federación, Rubén Rivera, por este caso.



La defensa de Vilda solicitó la declaración de Montse Tomé con el objetivo de saber si la decisión de no convocar a Jenni Hermoso en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones al frente de la selección, disputados en septiembre, fue impuesta "por terceros".



Es decir, quiere saber si tuvo relación con las presiones a Jenni Hermoso que el juez imputa a los cuatro investigados para conseguir que defendiese públicamente a Rubiales.

Montse Tomé y Jenni Hermoso Foto: AFP y Efe

Montse Tomé explicó en su día que no convocó a Jenni Hermoso para "protegerla" de todo el ruido mediático generado a raíz del beso no consentido que le dio Rubiales, y la jugadora se preguntó de qué o quién querían protegerla con esa decisión.



Vilda, que formuló sin éxito su petición ante el juez, solicitó la comparecencia de Montse Tomé después de que la Fiscalía vinculase en algunos interrogatorios la no convocatoria de Jenni Hermoso a las supuestas presiones que se le imputan.



En su auto, fechado este jueves, el tribunal da la razón al actual seleccionador femenino de Marruecos, y sostiene que la testifical de Tomé es "justificada" y "pertinente".

Con información de EFE.

