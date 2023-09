La presión fue finalmente demasiada para Luis Rubiales, que el domingo, casi un mes después del terremoto causado por su beso forzado a Jenni Hermoso, dimitió como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que encara su renovación.



(Puede ser de su interés: Luis Rubiales compara a Jenni Hermoso con sus hijas y desata nueva polémica).

la salida del mandatario federativo abre este lunes a toda plana los grandes diarios deportivos españoles. "'No voy a dimitir, no voy a dimitir'... y al final renunció", titula en su primera el diario Marca. "Voy a hacerlo [dimitir], sí, porque no quiero continuar mi trabajo", avanzó



Rubiales el domingo por la noche en una entrevista en el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored, y luego en una carta en sus redes sociales recogida por varios medios.

🚨 Luis Rubiales dimite al cargo de presidente de la RFEF 🚨



Anunció en entrevista con @piersmorgan pic.twitter.com/kP7nEqrqlw — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 10, 2023

Es evidente que no podré volver a mi cargo FACEBOOK

TWITTER

"Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación, ni al fútbol español", dijo

Rubiales en ese texto.



La decisión de Rubiales 'ha sido recibida con estupefacción por el momento y también con alivio' en la RFEF, asegura este lunes el diario citado. Su negativa inicial a dimitir en la asamblea del pasado 25 de agosto, afirmando que el beso fue consentido, dio paso a días de tensión en el fútbol español, con, incluso, la renuncia de 80 jugadoras y exjugadoras, entre ellas las 23 campeonas del mundo, a volver con la Roja mientras no hubiera cambios en la dirección.

Luis Rubiales ha anunciado su dimisión en una entrevista con Piers Morgan. Escribió en el 8-M: "¿Se ha acabado ya el Día de la Mujer? Me estoy muriendo de hambre". pic.twitter.com/BNRREiBAAS — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 10, 2023

La millonada que recibió Rubiales por la entrevista

En las últimas horas, se reveló que el expresidente de la Rfef, Luis Rubiales, habría cobrado una enorme cantidad de dinero para salir con Piers Morgan Uncensored en la entrevista donde anunció su renuncia oficial.



De acuerdo con la información entregada por Eduardo Inda en el programa El Chiringuito, el exdirigente se 'echó' en el bolsillo más de 100.000 euros (más de 427 millones de pesos) para salir en la televisión británica.



(Lea aquí: Luis Rubiales y Jenni Osorio: increíble, beso del Mundial se repite en España).



Además de las críticas que ya caían sobre Rubiales por el beso no consentido con Jenni Hermoso, el expresidente está en el ojo del huracán por no haber revelado esta información en los diarios españoles, y sí hacerlo en Inglaterra.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Rubiales, en la ceremonia del Mundial femenino 2023. Foto: EFE / RFEF

Con información de AFP

Más noticias en EL TIEMPO