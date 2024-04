Caso insólito: jugador le vende su camiseta a un hincha y lo acaban en redes, video

Un caso insólito se presentó en el fútbol de España, cuando Dani Lorenzo, jugador del Málaga CF, tomó una decisión que le ha causado muchos problemas y que lo obligó a ofrecer disculpas.

En un video quedó registrado cuando el futbolista le vendía una camiseta del club a un aficionado que estaba en la tribuna por la suma de 50 euros, en algo que causó mucha curiosidad.

De no creer

El video, difundido por 'El Chiringuito TV', se hizo viral y en él se palpa toda la negociación entre el jugador y el hincha, que no escatima nada para adquirir la prenda.

“No soy millonario, más me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía”, dijo Lorenzo en declaraciones al programa de Atresmedia.

Claro, una vez el video se subió por redes, pues Lorenzo quedó mas y recibió muchas críticas, por lo que tomó la decisión de ofrecer disculpas, a pesar de que el daño ya estaba hecho.

“Lo hice con toda la buena fe del mundo, me pareció natural coger el dinero que me ofrecía, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda”, sentenció.